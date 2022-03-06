Російські окупанти стріляли по мітингарях у Новій Каховці, 5 поранили – очевидці

Очевидці твердять, що російські окупанти відкрили вогонь зі стрілецької зброї по мирних мешканцях, які вийшли на мітинг у Новій Каховці проти загарбників.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Як повідомили очевидці журналістам, окупанти відкрили вогонь по цивільних людях, щоби розігнати мітинг. За їхніми словами, поранення дістало 5 осіб.

Крім того, російські загарбники застосовують проти людей на мітингу світлошумові гранати.

Попри це, люди відмовляються розходитися й кличуть російських окупантів геть з Нової Каховки.

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