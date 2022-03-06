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Російські окупанти стріляли по мітингарях у Новій Каховці, 5 поранили – очевидці

Денис КарловськийНеділя, 6 березня 2022, 16:27
Російські окупанти стріляли по мітингарях у Новій Каховці, 5 поранили – очевидці
Скриншот відео протестів громадян України проти російських загарбників

Очевидці твердять, що російські окупанти відкрили вогонь зі стрілецької зброї по мирних мешканцях, які вийшли на мітинг у Новій Каховці проти загарбників. 

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Як повідомили очевидці журналістам, окупанти відкрили вогонь по цивільних людях, щоби розігнати мітинг. За їхніми словами, поранення дістало 5 осіб.

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Крім того, російські загарбники застосовують проти людей на мітингу світлошумові гранати.

Попри це, люди відмовляються розходитися й кличуть російських окупантів геть з Нової Каховки.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • У Новій Каховці люди вийшли на багатотисячний мітинг проти російських загарбників із прапорами України.
  • Подібні мітинги проходять 6 березня у низці населених пунктів Херсонщини, яка тимчасово опинилась в російській окупації.

Теми: Херсонська областьокупаціяРосіямітинги
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