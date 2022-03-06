При обстрілах Ірпеня загинули 8 мирних мешканців – мер
При обстрілах Ірпеня у неділю загинуло близько 8 осіб, у тому числі родина з двома дітьми.
Джерело: мер Ірпеня Олександр Маркушин у відеозверненні
Дослівно: "Сьогодні була евакуація через Романівку автобусами, і російські загарбники обстріляли мирних мешканців. Загинула родина, попав снаряд, і на моїх очах дві маленьких дитинки і двоє дорослих загинули.
Загалом близько 8 людей загинуло при сьогоднішніх обстрілах, мирних людей".
Деталі: Мер міста повідомив, що частину Ірпеня захопили російські окупанти, але інша частина чинить спротив.
"Ірпінь воює, Ірпінь не здався. Частину Ірпеня дійсно захопили російські загарбники, але частина Ірпеня б’ється і не здає свої позиції. Це офіційна інформація", - сказав він.
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Маркушин повідомив, що у понеділок о 10:00 так само буде проходити евакуація мешканців Ірпеня автобусами від Романівки.
Що передувало: У неділю російські війська обстріляли з мінометів жителів Ірпеня, які намагалися евакуюватись, загинула родина.