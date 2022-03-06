Дерибасівську в Одесі заблокували протитанковими їжаками

Українські захисники розмістили щільно протитанкові їжаки на центральній вулиці Дерибасівській в Одесі.

Джерело: очевидці в Одесі

Довідково: Вулиця Дерибасівська є головною вулицею міста, на якій у мирний час завжди було багато туристів. Тут розташовані визначні пам'ятки, міський сад, ресторани та готелі.

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Передісторія:

Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні до росіян закликав їх подумати над тим, що вони ладні бомбити місто Одесу, до котрого вони приїжджали як туристи і зустрічали лише щирість. Він застеріг, що бомбардування Одеси стане історичним і воєнним злочином для російських окупантів.

Українські захисники збили 6 березня літак окупантів над Чорним морем.