Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Волновасі вбили "Воху", який воював за Іловайськ. Путін дав йому "героя Росії"

Олена РощінаНеділя, 6 березня 2022, 20:06
У Волновасі вбили Воху, який воював за Іловайськ. Путін дав йому героя Росії
Фото з Telegram РБК

Володимир Путін посмертно присвоїв звання "герой Росії" Володимиру Жозі – командиру батальйону "Спарта" незаконних збройних формувань так званої "ДНР"

Джерело: російське видання РБК у Telegram

Деталі: Напередодні про смерть Жоги у Волновасі повідомив ватажок ОРДО Денис Пушилін.

Реклама:

Жога "Воха" у минулому був особистим водієм бойовика Арсена Павлова "Мотороли", вбитого у 2016 році у Донецьку.

Батальйон бойовиків "Спарта" був створений у 2014 році, він брав участь у боях за Слов'янськ, донецький аеропорт, Іловайськ, Дебальцеве.

До жовтня 2016 року батальйон очолював Арсен Павлов (Моторола). Він помер під час вибуху в ліфті свого будинку у Донецьку.

ВІДЕО ДНЯ

Після вбивства Павлова командиром "Спарти" став Жога.

Теми: ПутінОРДЛОвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
Путін
Ердоган має надії на відновлення "зернової угоди"
Кулеба пояснив, чому не можна домовлятися про мир з Путіним: Нема довіри
МЗС відреагувало на слова Путіна про єврейське походження Зеленського
Останні новини
15:13
В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію
14:55
ГУР причетне до атак дронів на Липецьку та Волгоградську області РФ – джерело
14:32
ЗМІ: Понад 130 посадовців США закликали Байдена підтримати припинення вогню в Газі
14:32
Австралія першою в світі заборонила стільниці зі штучного каменю
14:18
"Київстар" відновлює ще 2 послуги після атаки та готується включити SMS
14:04
Росіяни вдарили по центру Херсона, загинув чоловік
13:50
Китайські акції розчарували Волл-Стріт відсутністю росту у 2023 році
13:36
Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування
13:30
Три дні пив воду: турист з Каліфорнії дивом вижив після падіння з висоти 300-метрів
13:18
Мелоні та Сунак погодили спільний проєкт щодо добровільної репатріації мігрантів
Усі новини...
Реклама: