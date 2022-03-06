У Волновасі вбили "Воху", який воював за Іловайськ. Путін дав йому "героя Росії"
Володимир Путін посмертно присвоїв звання "герой Росії" Володимиру Жозі – командиру батальйону "Спарта" незаконних збройних формувань так званої "ДНР"
Джерело: російське видання РБК у Telegram
Деталі: Напередодні про смерть Жоги у Волновасі повідомив ватажок ОРДО Денис Пушилін.
Жога "Воха" у минулому був особистим водієм бойовика Арсена Павлова "Мотороли", вбитого у 2016 році у Донецьку.
Батальйон бойовиків "Спарта" був створений у 2014 році, він брав участь у боях за Слов'янськ, донецький аеропорт, Іловайськ, Дебальцеве.
До жовтня 2016 року батальйон очолював Арсен Павлов (Моторола). Він помер під час вибуху в ліфті свого будинку у Донецьку.
Після вбивства Павлова командиром "Спарти" став Жога.
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