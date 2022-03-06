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У Волновасі вбили "Воху", який воював за Іловайськ. Путін дав йому "героя Росії"

Олена РощінаНеділя, 6 березня 2022, 21:06
Фото з Telegram РБК

Володимир Путін посмертно присвоїв звання "герой Росії" Володимиру Жозі – командиру батальйону "Спарта" незаконних збройних формувань так званої "ДНР"

Джерело: російське видання РБК у Telegram

Деталі: Напередодні про смерть Жоги у Волновасі повідомив ватажок ОРДО Денис Пушилін.

Жога "Воха" у минулому був особистим водієм бойовика Арсена Павлова "Мотороли", вбитого у 2016 році у Донецьку.

Батальйон бойовиків "Спарта" був створений у 2014 році, він брав участь у боях за Слов'янськ, донецький аеропорт, Іловайськ, Дебальцеве.

До жовтня 2016 року батальйон очолював Арсен Павлов (Моторола). Він помер під час вибуху в ліфті свого будинку у Донецьку.

Після вбивства Павлова командиром "Спарти" став Жога.

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Теми: ПутінОРДЛОвійна
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