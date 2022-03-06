Міжнародна федерація дзюдо позбавила Путіна всіх посад
Неділя, 6 березня 2022, 21:36
Міжнародна федерація дзюдо усунула президента РФ Володимира Путіна та його друга мільярдера Аркадія Ротенберга від усіх посад, які вони займали в організації.
Джерело: офіційне повідомлення федерації
Деталі: Раніше Міжнародна федерація дзюдо позбавила Путіна статусу почесного президента та посла федерації, а також відмовилася проводити у Росії змагання через напад на Україну.
А Міжнародна федерація тхеквондо позбавила президента Росії почесного чорного поясу через вторгнення РФ до України.
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