Міжнародна федерація дзюдо позбавила Путіна всіх посад

Міжнародна федерація дзюдо усунула президента РФ Володимира Путіна та його друга мільярдера Аркадія Ротенберга від усіх посад, які вони займали в організації.

Джерело: офіційне повідомлення федерації

Деталі: Раніше Міжнародна федерація дзюдо позбавила Путіна статусу почесного президента та посла федерації, а також відмовилася проводити у Росії змагання через напад на Україну.

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А Міжнародна федерація тхеквондо позбавила президента Росії почесного чорного поясу через вторгнення РФ до України.