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Міжнародна федерація дзюдо позбавила Путіна всіх посад

Олена РощінаНеділя, 6 березня 2022, 20:36
Міжнародна федерація дзюдо позбавила Путіна всіх посад
Путін дзюдоіст, фото РІА Новости

Міжнародна федерація дзюдо усунула президента РФ Володимира Путіна та його друга мільярдера Аркадія Ротенберга від усіх посад, які вони займали в організації.

Джерело: офіційне повідомлення федерації

Деталі: Раніше Міжнародна федерація дзюдо позбавила Путіна статусу почесного президента та посла федерації, а також відмовилася проводити у Росії змагання через напад на Україну.

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А Міжнародна федерація тхеквондо позбавила президента Росії почесного чорного поясу через вторгнення РФ до України.

Теми: Путінвійнасанкціїсвіт
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