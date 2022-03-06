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В Україні вбили ще одного командира десанту РФ. Поховали в Рязані

Неділя, 6 березня 2022, 23:12

У Рязані поховали заступника командира 11-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади гвардії Росії, підполковника Дениса Глебова, який загинув у війні, яку РФ розв’язала проти України. 

Джерело: повідомлення регіонального уряду Рязані

Деталі: Смерть офіцера, який був випускником Рязанського повітряно-десантного училища,  місцева влада називає "героїчною", проте не вказує, як саме помер Глебов. Зазначається, що сталось це під час "спецоперації на Донбасі" – так Росія називає повномасштабну війну проти України. 

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На похорони російського окупанта, як йдеться у повідомленні, приїхали численні чиновники та військові. Вказується, що Глебов "із честю виконав свій військовий обов’язок із захисту інтересів вітчизни, проявивши мужність і героїзм під час спецоперації". 

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Теми: війна
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