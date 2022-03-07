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Ірпінь та Буча в облозі без води, їжі та можливості виходу

Олена РощінаПонеділок, 7 березня 2022, 07:42
Буча 1 березня, фото Сергія Нуженка, Радіо Свобода

Ірпінь та Буча під Києвом залишаються в облазі без води, їжі, світла та можливості виїхати.

Джерело: Генштаб ЗСУ та захоплені окупантами мешканці Бучі

Дослівно Генщтаб: "Місто Ірпінь залишається позбавленим світла, води та тепла понад три доби, підвозу їжі і води немає, окупанти заборонили містянам виходити з домівок".

Деталі: Подібна ситуація в Бучі, яка під обстрілами майже від самого початку війни. 

За словами місцевих, мирних жителів вбивають просто у дворах.

Люди ховаються по підвалах. Із ними майже немає зв'язку, бо у місті немає електроенергії. 

Влада намагається домовитися про "зелені коридори" з Бучі й сусіднього Гостомеля, але поки що евакуація неможлива.

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В Ірпені 6 березня російські військові обстрілювали беззбройних людей, коли ті намагалися втекти з міста через переправу – вбили кількох мирних жителів. 

Теми: війнаКиївська область
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