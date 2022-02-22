США розповіли ООН про списки українців, яких РФ хоче вбити й відправити до таборів

США повідомили ООН, що володіють достовірною інформацією про складання Москвою списків українців, які мають бути вбиті або відправлені до таборів після військової окупації.

Джерело: лист представниці США в ООН Батшеби Нелл Крокер верховному комісару ООН з прав людини Мішель Бачелет, фрагменти з якого наводять The Washington post і NBC news, радник Байдена з нацбезпеки Джейк Салліван в ефірі NBC

Дослівно лист за даними NBC: "У нас є достовірна інформація, яка вказує на те, що російські сили складають списки ідентифікованих українців, які мають бути вбиті або відправлені до таборів після військової окупації".

Деталі: У листі стверджується, що плани Москви після вторгнення включатимуть тортури, насильницькі зникнення та повсюдні людські страждання.

Салліван фактично підтвердив цю інформацію, сказавши, що військова операція Росії проти України, ймовірно, буде екстремально жорстокою.

"Це буде війна, яку Росія вестиме проти українського народу, щоб придушити його, розчавити його, завдати йому шкоди. І це те, що ми докладно виклали для ООН, тому що вважаємо, що світ має мобілізуватися", - сказав він.

Що передувало: 19 лютого американське видання Foreign Policy з посиланням на американського чиновника й джерела, посвячені у дані розвідки США, повідомило, що Росія у випадку вторгнення в Україну може атакувати відомих політичних опонентів, антикорупційних активістів, білоруських і російських дисидентів, які живуть у вигнанні.

У Кремлі назвали ці повідомлення "вигадкою та фейком".