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Третій раунд переговорів з РФ буде о 16:00 - Подоляк

Валентина РоманенкоПонеділок, 7 березня 2022, 13:35

Третій раунд переговорів між делегаціями України та РФ може відбутися у понеділок 7 березня о 16.00.

Джерело: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter

Пряма мова: "Переговори з РФ. Третій раунд. Початок о 16:00 за київським часом. Делегація – без змін".

Що передувало: 3 березня повідомлялося, що російська та українська сторони під час другого раунду переговорів "досягли розуміння" щодо спільного забезпечення гуманітарних коридорів для евакуації мирного цивільного населення з місць найзапекліших боїв.

Водночас російські окупанти так і не забезпечили режим тиші для "зелених коридорів" та доступу гуманітарних вантажів. Натомість заявили, що можуть допомогти цивільному населенню міст, які найбільше потерпають від обстрілів, "евакуюватись в Білорусь та РФ".

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Теми: війна
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