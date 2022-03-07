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На Миколаївщині тероборона знешкодила третій "Панцир" окупантів

Денис КарловськийПонеділок, 7 березня 2022, 16:29
ЗРГК "Панцир-С1". Фото: Віталій Кузьмін, Wikimedia

Бійці територіальної оборони знищили третій за 10 діб російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1".

Джерело: голова Миколаївської військової обласної адміністрації Віталій Кім

Пряма мова Кіма: "Баштанська тероборона встановлює рекорди. Третій "панцирник" за десять днів.

Красені!".

Деталі: На відеозаписі видно, що комплекс застряг у лісосмузі в полі. Бійці за кадром кажуть, що його обстріляли, і він заїхав у багнюку.

Водночас автор відео за кадром каже, що бійці збиралися його знищити.

Крім того о 16:25 Кім повідомив, що після танкового бою біля аеродрому "Кульбакіно" близько 20 окупантів утекли до лісу в районі села Баловне. За його даними, вони будуть намагатися сховатися в приватних будинках, поки їх не заберуть на гелікоптерах.

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Кім закликав місцевих мешканців дзвонити на 102 і повідомляти, якщо вони будуть бачити окупантів. При зустрічі із російськими окупантами він попросив жителів Миколаївщини вимагати від загарбників скласти зброю та здатися в полон.

Довідково: "Панцир-С1" – це новітній самохідний ЗРГК, що може бути застосований на суходолі й на воєнних кораблях. Він має сучасне устаткування та озброєння для ураження будь-яких цілей у повітрі задля захисту цивільних і воєнних об’єктів. На етапі розробки мав словесну назву "Тунгуска".

Відповідно до відкритих даних, у російських збройних сил загалом є щонайменше 68 таких комплексів

За окремими оцінками, експортна ціна такого ЗРГК може сягати 20 мільйонів доларів.

Передісторія: 

  • На початку повномасштабної війни 25 лютого українські захисники підбили під Харковом такий комплекс окупантів, через що вони кинули його і втекли.
  • 2 березня цивільні люди в Баштанці на Миколаївщині відібрали в окупантів такий же "панцирник" і підпалили його.
  • Раніше вдень 7 березня Кім повідомляв, що між російськими окупантами та українськими бійцями тривав бій за аеропорт "Кульбакіно" біля Миколаєва.

Теми: Миколаївська областьРосіявійнаармія
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