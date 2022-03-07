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В ОП закликали не реагувати на "Януковича і Бойка", яких росіяни витягують "по дурості"

Мазуренко Альона Понеділок, 7 березня 2022, 17:01

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк закликав не звертати уваги на різні токсичні прізвища українських проросійських політиків, які росіяни витягують "по дурості" в український інформпростір. 

Джерело: Подоляк у Twitter

Пряма мова: "Прошу вас не звертати уваги на всі ці фейки з якимись прізвищами на кшталт Янукович, Бойко, Мураєв, Кива... Я не знаю, кого вони ще хочуть призначити спецпредставниками по Україні. 

Все буде так, як треба Україні, і так як треба нашим людям".

Деталі: Подоляк закликав не звертати уваги на різні токсичні прізвища, які "тягнуть по дурості" росіяни.

Відомо, що 7 березня літак президента-втікача Віктора Януковиа RA-09617 прилетів з Москви у Мінськ.

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За даними джерел у розвідці, станом на 2 березня Янукович був у Мінську. У розвідці зазначали, що Кремль хоче зробити його "президентом України".

7 березня журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв повідомив, що за його інформацією, росіяни висували Україні вимогу призначити нардепа ОПЗЖ Юрія Бойка прем’єр-міністром.

Три високопоставлені джерела УП з найближчого оточення президента Зеленського спростували цю інформацію.

Так само цю інформацію прокоментували джерела в ОПЗЖ, близькі до Бойка: "Нам нічого невідомо про перебіг переговорів. Вважаємо цю інформацію недостовірною. Крім того, Бойко не вважає за можливе для себе приймати подібні пропозиції у нинішній ситуації".

Теми: ЯнуковичБойко
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