СБУ показало відео допиту пілота-окупанта, який бомбардував житлові будинки на Харківщині

Служба безпеки показало відео допиту полоненого льотчика-окупанта підполковника Максима Криштопи.

Джерело: управління СБУ в Харківській області

Пряма мова Криштопи: "(Мав бойове завдання – ред.) з ураження живої сили противника (підрозділів Збройних Сил України – ред.) у лісовому масиві на північ від Харкова.

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Хочу всім побажати настання миру незабаром. Щоб усі повернулись живими й здоровими додому. Щоби керівники на вищих посадах швидше сіли за стіл перемовин з мирного врегулювання конфлікту.

Хочу, щоби життя в Україні швидше повернулась у нормальне русло.

Ми встрягли у страшну війну".

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Деталі: У ході розмови представник СБУ перепитав Криштопу щодо змісту вказівок, які йому дали керівники окупаційних військ. Криштопа обмовився спершу, що йому наказали "бомбардувати житлові масиви, ой, себто лісовий масив на північ від Харкова".

За словами Криштопи, накази щодо бомбардувань віддає генерал-майор Олег Маковецький, який народився в Чугуєві на Харківщині.

У пресслужбі СБУ повідомили, що екіпаж літака окупантів складався з Криштопи та штурмана Олега Норіна, якого наразі шукають. Вони обидва зуміли катапультуватися після того, як їхній літак збили українські захисники.

Слідчі СБУ встановили, що Норін та Криштопа в проміжку між 24 лютого та 6 березня здійснювали нальоти на житлові квартали міст Харківщини та скидували не цивільне населення некеровані бомби вагою півтони.

Проти них порушили кримінальне провадження за статтями про посягання на територіальну цілісність України та порушенні законів і звичаїв ведення війни з умисними вбивствами.

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