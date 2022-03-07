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Мер Маріуполя: Ми в облозі – третю добу очікуємо на "коридор"

Роман КравецьПонеділок, 7 березня 2022, 16:55

Маріуполь вже 8 діб поспіль перебуває в облозі російських окупантів. У місті немає електроенергії, тепла, води та зв’язку.

Джерело: Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко в коментарі УП

Пряма мова: "Місто заблоковане російсько-фашистськими військами.  Мені здається, що вони використовують ті самі методи, що й нацисти, Геббельс".

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Деталі: Маріуполь три доби поспіль очікує на "коридор" для евакуації мирного населення і для гуманітарних вантажів. Бойченко наголошує, що як тільки влада намагається оранізувати евакуацію, окупанти використовують це у своїх цілях.

Пряма мова: "Ми збираємо людей на локаціях, де готові евакуйовувати, ми готові під’їжджати транспортом на конкретні точки і в цей момент розпочинається обстріл.

Найстрашніше, що в цей час розпочинається тактичне перегрупування військ РФ, щоб вони могли займати більш вигідні позиції. 

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Наприклад, учора, коли наші герої, які захищають місто, відкрили коридор, відкрили фактично вхід у місто – росіяни почали танкове вторгнення у Маріуполь. Через це почався бій і евакуацію скасували".

Деталі: Через недотримання домовленостей ворогом, у місто також не може заїхати гуманітарна колона із Запоріжжя

Пряма мова: "Нам зараз треба хоч трохи дати надію людям. Отримати гуманітарний вантаж. Щоб ви розуміли, цим питанням особисто займається президент України.

Він дуже переживає за громаду. Вчора він особисто був залучений, щоб все проїхало до нас. Але на жаль, домовленості РФ не готова виконувати третій раз підряд".

Що передувало: Міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук раніше заявляла, що російська армія продовжує обстрілювати шляхи для евакуації з Маріуполя й Волновахи.

Теми: МаріупольвійнаРосіягуманітарка
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