У Старобільську мешканці зняли прапор окупантів і заспівали гімн України
Понеділок, 7 березня 2022, 17:51
Жителі окупованого Старобільська на Луганщині зняли з флагштока прапор так званої "ЛНР".
Джерело: голова Луганської ВЦА Сергій Гайдай у Facebook
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Деталі: На відео видно, що люди зібралися біля адмінбудівлі з прапорами України.
Співаючи гімн України, вони зняли з флагштока прапор так званої "ЛНР".
Судячи з допису Гайдая, після цього вони підняли український прапор, однак це не зафіксовано на відео.
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