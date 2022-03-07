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У Старобільську мешканці зняли прапор окупантів і заспівали гімн України

Катерина ТищенкоПонеділок, 7 березня 2022, 18:51
скріншот відео

Жителі окупованого Старобільська на Луганщині зняли з флагштока прапор так званої "ЛНР".

Джерело: голова Луганської ВЦА Сергій Гайдай у Facebook

Деталі: На відео видно, що люди зібралися біля адмінбудівлі з прапорами України.

Співаючи гімн України, вони зняли з флагштока прапор так званої "ЛНР".

Судячи з допису Гайдая, після цього вони підняли український прапор, однак це не зафіксовано на відео.

Теми: Луганська областьвійнаЛНР
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