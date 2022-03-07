Очікування Росії від переговорів не справдилися – помічник Путіна

Делегація РФ одразу після переговорів, скрин з відео

Помічник президента Росії Володимир Мединський після закінчення третього раунду переговорів делегацій сказав, що очікування РФ не виправдалися.

Джерело: Мединський, якого цитує РБК

Деталі: Помічник Володимира Путіна розповів, що російська делегація приїхала на переговори зі своїми проєктами документів. Українська сторона їх не підписала, а "забрала на вивчення".

Реклама:

Пряма мова: "Підписати не вдалося…

Наші очікування від нового раунду переговорів не виправдалися, але ми сподіваємось, що наступного разу зможемо зробити більш суттєвий крок уперед".

Деталі: Він підтвердив слова радника голови ОП України Михайла Подоляка, що темою обговорення серед іншого були гуманітарні коридори.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Михайло Подоляк повідомив, що під час третього раунду переговорів було досягнуто "деяких позитивних результатів" щодо гуманітарних коридорів, проте результатів, що істотно покращують ситуацію з російською агресією в Україні, немає.

Високопосадовець із міністерства оборони США повідомив, що майже 100% російських бойових потужностей, розгорнутих для вторгнення, вже знаходиться на території України.