Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Очікування Росії від переговорів не справдилися – помічник Путіна

Світлана КізіловаПонеділок, 7 березня 2022, 20:31
Делегація РФ одразу після переговорів, скрин з відео

Помічник президента Росії Володимир Мединський після закінчення третього раунду переговорів делегацій сказав, що очікування РФ не виправдалися.

Джерело: Мединський, якого цитує РБК

Деталі: Помічник Володимира Путіна розповів, що російська делегація приїхала на переговори зі своїми проєктами документів. Українська сторона їх не підписала, а "забрала на вивчення".

Пряма мова: "Підписати не вдалося…

Наші очікування від нового раунду переговорів не виправдалися, але ми сподіваємось, що наступного разу зможемо зробити більш суттєвий крок уперед".

Деталі: Він підтвердив слова радника голови ОП України Михайла Подоляка, що темою обговорення серед іншого були гуманітарні коридори.

Нагадаємо: Михайло Подоляк повідомив, що під час третього раунду переговорів було досягнуто "деяких позитивних результатів" щодо гуманітарних коридорів, проте результатів, що істотно покращують ситуацію з російською агресією в Україні, немає.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Високопосадовець із міністерства оборони США повідомив, що майже 100% російських бойових потужностей, розгорнутих для вторгнення, вже знаходиться на території України.

Теми: війнаПутінОфіс президентаРосія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

14 березня мають працювати 10 гуманітарних коридорів

фото, відео, оновленоУ Києві снаряд влучив в 9-поверхівку і завод "Антонов", загинула людина

У Байдена побачили ознаки готовності Росії до "серйозних" переговорів з Україною

Австралія запровадила санкції проти Абрамовича і ще трьох десятків російських олігархів

відеоОборона Маріуполя: знищено бронетехніку і живу силу ворога

Загиблий в Ірпені журналіст Рено готував фільм про біженців для журналу Time

Усі новини...
війна
Із Харкова поїздами вдалося евакуювати понад 600 тисяч людей
У війні проти України вже знешкоджено більше 12 тисяч росіян
Росіяни не змогли захопити Ізюм, але привели місто до гуманітарної катастрофи
Останні новини
10:50
На борту ймовірно російського безпілотника, що розбився у Загребі, була вибухівка
10:50
На підтримку армії та гумдопомогу уже зібрали понад 11,8 мільярдів – НБУ
10:44
"Думаю, я у списку на знищення": у Херсоні секретарці міськради спалили будинок
10:34
фото Сайт Житомирської облради зламали і розмістили фейк про евакуацію
10:29
Російські окупанти за час війни вбили 90 дітей та зруйнували 59 закладів освіти
10:27
У Києві працює інфраструктура: відкриваються аптеки, СТО, заправки – КМДА
10:23
Японський виробник принтерів і фотоапаратів Ricoh призупинив поставки в РФ
10:22
Росіяни викрали священика ПЦУ у Бердянську
10:16
Провідний виробник промислових компресорів відмовляється від нових замовлень з РФ
10:15
відеоУ Чернігові авіаударом розбили "Політехніку", Ніжин обстріляли "Ураганами"
Усі новини...