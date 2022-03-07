Росія напала на Україну, аби не було війни – нове "пояснення" Лаврова

Глава МЗС Росії Сергій Лавров оприлюднив чергову версію Кремля, навіщо Володимир Путін напав на Україну, нова причина – "зупинити будь-яку війну".

Джерело: заява Лаврова у Twitter МЗС Росії

Пряма мова: "Мета… зупинити будь-яку війну, яка могла б розгорнутися на території України або могла б початися звідти".

Деталі: Це нове пояснення російської агресії. Ще 25 лютого Лавров виправдовував розв'язання війни "звільненням українців від гніту".

А трохи пізніше, 2 березня, була заява, що дії РФ начебто покликані "визначити конкретні види ударних озброєнь" в Україні.

Нагадаємо:

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що нібито президент України Володимир Зеленський є "неонацистом" та "расистом".