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У РФ вигадали виправдання війні: щоб українці "обирали своє майбутнє"

Катерина ТищенкоП'ятниця, 25 лютого 2022, 11:03
У РФ вигадали виправдання війні: щоб українці обирали своє майбутнє
Лавров, фото РБК

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Росія почала війну в Україні для того, щоб українці могли самі визначати своє майбутнє.

Джерело: Лавров на зустрічі з так званими "главою МЗС ЛНР" Владиславом Дейнего та "першим заступником глави МЗС ДНР" Сергієм Пересадою, пише Інтерфакс

Пряма мова: "Відповідно до наших союзницьких зобов'язань президент Путін прийняв рішення про проведення спеціальної військової операції з демілітаризації та денацифікації України, щоб, звільнившись від цього гніту, українці вільно могли б визначити своє майбутнє".

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Деталі: Лавров заявив, що нібито НАТО та Євросоюз "покривали Київ і останніми тижнями, коли він остаточно намірився силовим шляхом захопити Донецьку та Луганську народну республіку, оголосив про безальтернативність вступу до НАТО і став погрожувати здобуттям ядерної зброї".

За його словами, російська сторона розцінює ставлення української влади до мешканців Донбасу як геноцид.

Зазначається, що на цих "переговорах" з терористичними організаціями буде обговорено "практичні завдання, які випливають із укладених договорів про дружбу, співпрацю та взаємодопомогу Росії, ДНР та ЛНР".

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: 24 лютого Росія, яка до цього 8 років здійснювала гібридну агресію проти України, почала відкриту військову атаку з різних напрямків. 

Читайте докладно про перебіг війни: 

Росія напала на Україну. ОНЛАЙН
Другий день вторгення: Росія почала атакувати Київ. ОНЛАЙН

Теми: РосіяЛавроввійна
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