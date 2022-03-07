Кадиров поскаржився НАТО на бандерівців
Понеділок, 7 березня 2022, 20:42
Глава Чечні Рамзан Кадиров звернувся до НАТО, ОБСЄ, ООН через ситуацію з гуманітарними коридорами в Україні.
Джерело: РИА Новости.
Кадиров заявив, що "бандерівці не дають скористатися" гуманітарними коридорами мирним жителям, серед яких нібито іноземці.
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Як відомо, російські війська самі постійно порушують режим тиші та обстрілюють евакуаційні "зелені коридори".
Зокрема, під час обстрілу Ірпеня в неділю загинули близько 8 людей, у тому числі сім'я з двома дітьми.