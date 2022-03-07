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Кадиров поскаржився НАТО на бандерівців

Понеділок, 7 березня 2022, 21:42

Глава Чечні Рамзан Кадиров звернувся до НАТО, ОБСЄ, ООН через ситуацію з гуманітарними коридорами в Україні.

Джерело: РИА Новости.

Кадиров заявив, що "бандерівці не дають скористатися" гуманітарними коридорами мирним жителям, серед яких нібито іноземці.

Як відомо, російські війська самі постійно порушують режим тиші та обстрілюють евакуаційні "зелені коридори".

Зокрема, під час обстрілу Ірпеня в неділю загинули близько 8 людей, у тому числі сім'я з двома дітьми.

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Теми: КадировНАТОБандера
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