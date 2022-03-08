Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Та тлі воєнних невдач РФ почала погрожувати Україні "гуманітарною операцією"

Світлана КізіловаВівторок, 8 березня 2022, 00:37

Країна-агресор Росія заявляє, що готова "провести гумоперацію" в Україні. На виправдання чергової "операції" росіяни кажуть про гуманітарну катастрофу у багатьох українських містах, яку самі ж і спровокували своєю агресією.

Джерело: повідомлення "російського штабу з гуманітарного реагування", яке наводить РИА Новости

Деталі: "Гумштаб РФ" заявляє, що 5-7 березня нібито отримано понад 2 млн звернень з проханнями про евакуацію від іноземних посольств та громадян України.

Дослівно: "Росія готова підготувати та провести гумоперацію"

Чому це важливо: Російська армія на території України зазнає суттєвих втрат як у живій силі так і у техніці. Крім того, окупанти стикнулися з відсутністю забезпечення – в них закінчується пальне, зброя, їжа та вода.

За таких умов Володимир Путін може вдатися до вже відпрацьованої практики надсилання "гумконвоїв", яку він застосовував на Донбасі. Коли під виглядом гуманітарних вантажів на територію України завозилася зброя та ресурси для окупаційних військ.

Нагадаємо:

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Загалом морально-психологічний стан російських окупантів залишається вкрай низьким та має тенденцію до погіршення. На окремих напрямках окупанти викидають власні документи та намагаються повернутися на територію Росії.

Теми: війнаРосіяУкраїна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Маск у Twitter викликав Путіна на двобій за Україну

У Кремлі поняття не мають, чи Кадиров справді заїхав в Україну

Окупанти знову пошкодили лінію до ЧАЕС, яку напередодні відремонтувало Укренерго

фото, відеоНад Києвом збили ракету, уламки розтрощили будинок, загинула людина

оновленоЧетвертий раунд переговорів делегацій України та Росії: є розбіжності

14 березня мають працювати 10 гуманітарних коридорів

Усі новини...
війна
Мер Ірпеня повідомив, що окупанти запропонували йому здати місто
Українські бійці захопили парадний танк росіян у Сумах
Ворог поставив техніку у дворах будинків і прикривається мирними українцями як живим щитом
Останні новини
15:08
У Мінцифри радять не перевантажувати мобільні мережі: як це зробити
15:04
відеоСБУ затримала "злодія в законі", який втік із колонії від обстрілів окупанта
14:58
ФОПи, скасування акцизів на пальне та великий бізнес на "спрощенці": як Рада хоче підтримати економіку
14:58
відео З Немішаєвого та Дмитрівки евакуювали 24 автобуси людей
14:58
У Маріуполь підтвердили тишу в напрямку гумкоридору 
14:47
МЗС закликає бойкотувати компанії, що не пішли з Росії. Кулеба оголосив перелік
14:36
У Центрі громадського здоров'я назвали алгоритм дій при ознаках перелому
14:35
Фармгігант Bayer припиняє інвестиції і весь неосновний бізнес у РФ і Білорусі
14:33
відеоРосія готувалася до війни десятки років, а вже не знає, де шукати допомогу – Зеленський
14:30
Генштаб: У Центрі росіян зупинили, на Донецькому напрямку активні бої
Усі новини...