Та тлі воєнних невдач РФ почала погрожувати Україні "гуманітарною операцією"

Країна-агресор Росія заявляє, що готова "провести гумоперацію" в Україні. На виправдання чергової "операції" росіяни кажуть про гуманітарну катастрофу у багатьох українських містах, яку самі ж і спровокували своєю агресією.

Джерело: повідомлення "російського штабу з гуманітарного реагування", яке наводить РИА Новости

Деталі: "Гумштаб РФ" заявляє, що 5-7 березня нібито отримано понад 2 млн звернень з проханнями про евакуацію від іноземних посольств та громадян України.

Дослівно: "Росія готова підготувати та провести гумоперацію"

Чому це важливо: Російська армія на території України зазнає суттєвих втрат як у живій силі так і у техніці. Крім того, окупанти стикнулися з відсутністю забезпечення – в них закінчується пальне, зброя, їжа та вода.

За таких умов Володимир Путін може вдатися до вже відпрацьованої практики надсилання "гумконвоїв", яку він застосовував на Донбасі. Коли під виглядом гуманітарних вантажів на територію України завозилася зброя та ресурси для окупаційних військ.

Нагадаємо:

Загалом морально-психологічний стан російських окупантів залишається вкрай низьким та має тенденцію до погіршення. На окремих напрямках окупанти викидають власні документи та намагаються повернутися на територію Росії.