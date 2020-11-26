На український Донбас вторгся 100-й "гумконвой" РФ

Російська сторона у черговий раз незаконно оформила 100-й, так званий, "гумконвой" на окупований Донбас.

Джерело: Державна прикордонна служба

Дослівно: "26 листопада російська сторона в односторонньому порядку здійснила оформлення чергового, так званого, "гуманітарного конвою". За рахунком він вже 100-й".

Деталі: Переміщення "гумконвою" знову відбувалося з грубим порушенням норм міжнародного та вітчизняного законодавства і погоджених з Міжнародним Комітетом Червоного Хреста модальностей. Українська міжвідомча група здійснювала лише візуальне спостереження, без виконання контрольних функцій.

З 5.30 до 6.35 через російські пункти пропуску "Донецьк" та "Матвєєв Курган" на в’їзд в Україну прослідувало 2 колони у складі 14 автомобілів.

У вантажівках, які були заповнені на 40-50%, нібито перевозили медичне обладнання та медикаменти.

Чому це важливо: Починаючи з 2014 року Росія здійснює гібридну військову агресію стосовно України: окупувала Кримський півострів і підтримує незаконні збройні формування на Донбасі. Під виглядом так званих "гумконвоїв" росіяни неодноразово провозили зброю. У зворотному напрямку машини використовували також для вивезення тіл загиблих російських військовослужбовців, які воюють на боці НЗФ.