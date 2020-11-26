Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

На український Донбас вторгся 100-й "гумконвой" РФ

Четвер, 26 листопада 2020, 12:49

Російська сторона у черговий раз незаконно оформила 100-й, так званий, "гумконвой" на окупований Донбас.

Джерело: Державна прикордонна служба

Дослівно: "26 листопада російська сторона в односторонньому порядку здійснила оформлення чергового, так званого, "гуманітарного конвою". За рахунком він вже 100-й".

Деталі: Переміщення "гумконвою" знову відбувалося з грубим порушенням норм міжнародного та вітчизняного законодавства і погоджених з Міжнародним Комітетом Червоного Хреста модальностей. Українська міжвідомча група здійснювала лише візуальне спостереження, без виконання контрольних функцій.

З 5.30 до 6.35 через російські пункти пропуску "Донецьк" та "Матвєєв Курган" на в’їзд в Україну прослідувало 2 колони у складі 14 автомобілів.

У вантажівках, які були заповнені на 40-50%, нібито перевозили медичне обладнання та медикаменти.

Чому це важливо: Починаючи з 2014 року Росія здійснює гібридну військову агресію стосовно України: окупувала Кримський півострів і підтримує незаконні збройні формування на Донбасі. Під виглядом так званих "гумконвоїв" росіяни неодноразово провозили зброю. У зворотному напрямку машини використовували також для вивезення тіл загиблих російських військовослужбовців, які воюють на боці НЗФ.

Українська правда
Теми: війнаДонбасПрикордонна службаРосія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Білорусь вручила ноту протесту українському послу

"Нафтогаз" не підвищуватиме ціну на газ для населення в грудні

Понад 15 тисяч хворих: COVID встановлює нові "рекорди" в Україні

На прощанні з Марадоною очікують не менше мільйона людей

фотоЗеленський призначив нового очільника Миколаївщини

Новини 25 листопада: жорсткий карантин на свята, плани Байдена

Усі новини...
війна
Кравчук вимагає від росіян розслідувати вбивство снайпером українського військового
Росія звинуватила Україну в загостренні ситуації на Донбасі
За 122 дні перемир’я загинуло четверо українських бійців, 14 зазнали поранень – Хомчак
Останні новини
12:53
фото Капітан прикордонслужби і священник займалися контрабандою на Автожирі
12:49
На український Донбас вторгся 100-й "гумконвой" РФ
12:35
У Києві хотіли приховано продати російські військові товари на Африку 
12:27
Аваков виступає за повний локдаун на місяць
12:25
Засідання суду по апеляції щодо націоналізації Приватбанку перенесли на грудень
12:23
З 1 грудня банки почнуть приймати паспорти у "Дії"
12:13
У Данії нова проблема із вбитими через коронавірус норками: їх "виштовхує" з могил
12:12
Бюджет-2021: Дефіцит зменшать, підняття "мінімалки" до 6,5 тисяч перенесуть – нардеп
11:38
СБУ засекретила дані про свій автопарк
11:30
Курс валют на 26 листопада: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!