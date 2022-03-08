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Держдеп США відреагував на відверту брехню Лаврова

Анастасія КалатурВівторок, 8 березня 2022, 05:12
Держдеп США відреагував на відверту брехню Лаврова
ФОТО: GETTY

У Держдепартаменті США назвали слова голови МЗС РФ Сергія Лаврова щодо війни в Україні нахабною брехнею.

Джерело: речник Державного департаменту США Нед Прайс у Twitter

Деталі: Прайс прокоментував твіт російського посольства, де з посиланням на Лаврова зазначалося, що "мета спеціальної військової операції Росії — зупинити будь-яку війну, яка може розпочатися на території України або розпочатись звідти".

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Прайс відповів, що "це нахабна брехня", а "спецоперація" Росії розпалює війну в Україні.

Нагадаємо:  Слова Лаврова - це нове пояснення російської агресії.  25 лютого Лавров виправдовував розв'язання війни "звільненням українців від гніту". Пізніше, 2 березня, була заява, що дії РФ начебто покликані "визначити конкретні види ударних озброєнь" в Україні.

Теми: СШАРосіяЛавров
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