Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Держдеп США відреагував на відверту брехню Лаврова

Анастасія КалатурВівторок, 8 березня 2022, 06:12
ФОТО: GETTY

У Держдепартаменті США назвали слова голови МЗС РФ Сергія Лаврова щодо війни в Україні нахабною брехнею.

Джерело: речник Державного департаменту США Нед Прайс у Twitter

Деталі: Прайс прокоментував твіт російського посольства, де з посиланням на Лаврова зазначалося, що "мета спеціальної військової операції Росії — зупинити будь-яку війну, яка може розпочатися на території України або розпочатись звідти".

Прайс відповів, що "це нахабна брехня", а "спецоперація" Росії розпалює війну в Україні.

Нагадаємо:  Слова Лаврова - це нове пояснення російської агресії.  25 лютого Лавров виправдовував розв'язання війни "звільненням українців від гніту". Пізніше, 2 березня, була заява, що дії РФ начебто покликані "визначити конкретні види ударних озброєнь" в Україні.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Теми: СШАРосіяЛавров
powered by lun.ua
Головне сьогодні

У Маріуполі померла вагітна, яка постраждала під час бомбардування пологового – журналістка

Загиблий в Ірпені журналіст Рено готував фільм про біженців для журналу Time

Росія просить Китай про військову та економічну допомогу – NYT

Росіяни планують десант в Одесі та області – Данілов

фото, відеоУ Медведчука знайшли "золотий" вагон

Зеленський закликав Microsoft, Oracle і SAP не підтримувати свої продукти в РФ

Усі новини...
США
Зеленський звернувся за підтримкою до американських євреїв
Винищувачі для України: конгресмени тиснуть на Байдена, аби він допоміг
США наказали направити ще 500 американських військових в Європу
Останні новини
05:13
Австралія запровадила санкції проти Абрамовича і ще трьох десятків російських бізнесменів
04:40
Графік евакуаційних потягів на 14 березня
03:42
У Маріуполі померла вагітна, яка постраждала під час бомбардування пологового – журналістка
03:30
Кадиров: Був в Гостомелі, а зараз я ще ближче до Києва
03:19
Після розмови з Байденом Макрон подзвонив Зеленському
02:37
The Guardian: Росія подає сигнал ударом по Яворівському полігонові
02:20
Спростує фейки і розпізнає людей: Україна використовує систему Clearview AI – ЗМІ
01:37
відеоОборона Маріуполя: знищено бронетехніку і живу силу ворога
01:35
У Китаї відхрестилися від запиту Москви на військову та економічну допомогу
01:01
РФ погрожує західним компаніям арештами керівників за вихід з країни
Усі новини...