Держдеп США відреагував на відверту брехню Лаврова

У Держдепартаменті США назвали слова голови МЗС РФ Сергія Лаврова щодо війни в Україні нахабною брехнею.

Джерело: речник Державного департаменту США Нед Прайс у Twitter

Деталі: Прайс прокоментував твіт російського посольства, де з посиланням на Лаврова зазначалося, що "мета спеціальної військової операції Росії — зупинити будь-яку війну, яка може розпочатися на території України або розпочатись звідти".

Прайс відповів, що "це нахабна брехня", а "спецоперація" Росії розпалює війну в Україні.

Нагадаємо: Слова Лаврова - це нове пояснення російської агресії. 25 лютого Лавров виправдовував розв'язання війни "звільненням українців від гніту". Пізніше, 2 березня, була заява, що дії РФ начебто покликані "визначити конкретні види ударних озброєнь" в Україні.