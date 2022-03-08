Мер Ірпеня повідомив, що окупанти запропонували йому здати місто

Мер Ірпеня Олександр Маркушин розповів, що окупанти, погрожуючи, запропонували йому здати місто.

Джерело: Маркушин у Telegram

Деталі: Зазначається, що меру хтось написав з пропозицією здати Ірпінь, врятувати життя та здоров’я, а також заробити грошей. На відповідь дали 24 години.

Маркушин відповів відмовою, надіславши знак "-".

Пряма мова Маркушина: "Отримав повідомлення від окупантів з погрозами моєму життю та здоров‘ю та фактичною вимогою повної здачі Ірпеня.

Мене дивує, що ці потвори досі не зрозуміли - Ірпінь не здається, Ірпінь не продається, Ірпінь б‘ється!

Роблю окупантам зустрічну публічну пропозицію - протягом 24 годин покинути територію Ірпінської громади і зберегти життя та здоров‘я кількох тисяч російських солдат-строковиків, яких вдома чекає мама, сестра, дочка, бабуся, кохана.

Повертайтеся у Росію, а жінок Ірпінської громади я привітаю й без вас".

Нагадаємо: 7 березня заступник голови Харківської ОДА Роман Семенуха повідомив, що російські окупанти пропонували йому почати переговори про передачу влади в області.