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Евакуйовані із Сум — вже на території Полтавщини

Вівторок, 8 березня 2022, 13:08

Евакуаційна колона із Сум уже вʼїхала на Полтавщину.

Джерело: Полтавська ОДА в Telegram.

Як відомо, прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом авіаудару російських окупантів по Сумах у ніч на 8 березня, внаслідок якого загинули 19 мирних жителів та 2 дітей.

Вранці 8 березня оточеним ворогом Сумам надали "зелений коридор", розпочався перший етап евакуації.

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Теми: Сумивійнапереселенці
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