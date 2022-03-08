Евакуйовані із Сум — вже на території Полтавщини

Евакуаційна колона із Сум уже вʼїхала на Полтавщину.

Джерело: Полтавська ОДА в Telegram.

Як відомо, прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом авіаудару російських окупантів по Сумах у ніч на 8 березня, внаслідок якого загинули 19 мирних жителів та 2 дітей.

Вранці 8 березня оточеним ворогом Сумам надали "зелений коридор", розпочався перший етап евакуації.