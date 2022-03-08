Евакуйовані із Сум — вже на території Полтавщини
Вівторок, 8 березня 2022, 13:08
Евакуаційна колона із Сум уже вʼїхала на Полтавщину.
Джерело: Полтавська ОДА в Telegram.
Як відомо, прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом авіаудару російських окупантів по Сумах у ніч на 8 березня, внаслідок якого загинули 19 мирних жителів та 2 дітей.
Вранці 8 березня оточеним ворогом Сумам надали "зелений коридор", розпочався перший етап евакуації.
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