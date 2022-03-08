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Замість "Ехо Москви" в РФ буде мовити пропагандистське радіо Sputnik

"Українська правда"Вівторок, 8 березня 2022, 13:12

На частоті "Ехо Москви" в Росії буде мовити пропагандистське радіо Sputnik.

Джерело: Головна редакторка, одна з головних пропагандисток режиму Путіна Маргарита Сімоньян, яку цитує "Медуза" в Telegram 

Деталі: Мовлення на частоті "Ехо" розпочнеться із 9 березня.

Пряма мова пропагандистки Сімоньян: "Виправлено історичну несправедливість, що сама цитована радіостанція в Росії досі не мала FM-частоти".

Що передувало: Маргарита Сімоньян разом з Володимиром Соловйовим потрапили під санкції ЄС.

3 березня рада директорів "Ехо Москви" прийняла рішення про ліквідацію цього медіа.

Теми: пропагандаРосіяЗМІвійна
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