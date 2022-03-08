Замість "Ехо Москви" в РФ буде мовити пропагандистське радіо Sputnik
Вівторок, 8 березня 2022, 13:12
На частоті "Ехо Москви" в Росії буде мовити пропагандистське радіо Sputnik.
Джерело: Головна редакторка, одна з головних пропагандисток режиму Путіна Маргарита Сімоньян, яку цитує "Медуза" в Telegram
Деталі: Мовлення на частоті "Ехо" розпочнеться із 9 березня.
Пряма мова пропагандистки Сімоньян: "Виправлено історичну несправедливість, що сама цитована радіостанція в Росії досі не мала FM-частоти".
Що передувало: Маргарита Сімоньян разом з Володимиром Соловйовим потрапили під санкції ЄС.
3 березня рада директорів "Ехо Москви" прийняла рішення про ліквідацію цього медіа.