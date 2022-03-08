Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Якщо ви не можете закрити небо, дайте зброю, ми самі – Данілов

Роман ПетренкоВівторок, 8 березня 2022, 14:27

Секретар РНБО Олексій Данілов звернувся до міжнародних партнерів і НАТО та попросив бойову авіацію і засоби ППО, якщо ті не можуть закрити небо над Україною.

Джерело: Данілов у Facebook                                                    

Пряма мова Данілова: "Саме зараз, у цей момент, у цей день, цю хвилину, ми потребуємо максимально швидкої та практичної допомоги, від надання якої залежить українська перемога і не програш Заходу, це питання захисту українського неба – передача бойової авіації і засобів ППО.

Від цього залежить, чи буде Росія далі вбивати наших дітей і жінок, наших батьків і літніх людей.

Якщо НАТО не хоче або неспроможне "закрити небо" над Україною, ми закриємо його самі, дайте нам зброю, якщо ваша зброя лежить у чохлах".

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Теми: ДаніловвійнаРосія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Радник мера Маріуполя каже, що у місті загинули 20 тисяч цивільних

Викраденого мера Мелітополя вивезли до Луганська – Запорізька ОВА

Пінчук – Заходу: Дякуємо за їжу і прапори, але нам потрібні літаки й ракети

відеоАкція "Ні війні": у РФ зірвали прямий ефір центрального ТБ

Генсек ООН без згадки РФ закликав до переговорів та не назвав війну в Україні війною

Росія лякає новими "нещадними" ударами по Україні

Усі новини...
Данілов
Данілов: Ми зробили найважчий крок до Перемоги, попереду багато роботи
Данілов: Ворог перейшов до відкритого терору, але курс незмінний - на@уй
З початку вторгнення окупанти поранили більше 840 дітей – Данілов
Останні новини
03:52
США ввели санкції проти 11 осіб з оборонного сектору РФ
03:37
У Харкові під обстріли потрапив автомобіль волонтерів – є загиблий і поранена
03:15
Сумщина: Росіяни поробили штаби в Боромлі і Тростянці, викрадають людей
02:24
Стараються, продовжать у вівторок – Зеленський про переговори з Росією
02:15
Зеленський подякував росіянці з плакатом “Ні війні” в ефірі російського каналу
02:02
Зеленський оголосив про запуск податкової реформи
01:42
В Україні втрати росіян більші, ніж за дві війни в Чечні – Зеленський
01:41
Офшори "все", порти на черзі: підсумки на економічному фронті 14 березня
01:40
Зеленський звернувся до строковиків РФ: Ми чуємо ваші дзвінки додому
01:32
Рада планує скасувати тендери на публічних закупівлях на час війни
Усі новини...