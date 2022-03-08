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Якщо ви не можете закрити небо, дайте зброю, ми самі – Данілов

Роман ПетренкоВівторок, 8 березня 2022, 13:27
Якщо ви не можете закрити небо, дайте зброю, ми самі – Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов звернувся до міжнародних партнерів і НАТО та попросив бойову авіацію і засоби ППО, якщо ті не можуть закрити небо над Україною.

Джерело: Данілов у Facebook                                                    

Пряма мова Данілова: "Саме зараз, у цей момент, у цей день, цю хвилину, ми потребуємо максимально швидкої та практичної допомоги, від надання якої залежить українська перемога і не програш Заходу, це питання захисту українського неба – передача бойової авіації і засобів ППО.

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Від цього залежить, чи буде Росія далі вбивати наших дітей і жінок, наших батьків і літніх людей.

Якщо НАТО не хоче або неспроможне "закрити небо" над Україною, ми закриємо його самі, дайте нам зброю, якщо ваша зброя лежить у чохлах".

Теми: ДаніловвійнаРосія
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