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На виїзді із Сум стріляли, але "зелений коридор" є – голова області

Ірина БалачукВівторок, 8 березня 2022, 13:39
На виїзді із Сум стріляли, але зелений коридор є – голова області
Скриншот з відео

Керівник Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив, що на момент евакуації населення, на околиці міста була стрілянина, але по автобусах не стріли, "зелений коридор" з Сум є.

Джерело: Живицький у Telegram

Пряма мова Живицького: "Була стрільба в районі кільцевої на виїзді з міста Суми (напрямок на Ромни). По автобусам не стріляли! Це не був бій чи перестрілка, йшла техніка Російської Федерації в супроводі танку і на броні сиділи люди, вони відкрили хаотичну стрільбу по полю, посадці, деревах, вгору.
Злякались і пішли далі в бік Лебединської траси, в бік Низів".

Деталі: Живицький зазначив, що цей випадок підтвердив, що стовідсоткової безпеки для тих, хто виїжджає з міста немає, тому кожен має сам вирішувати, чи їхати, чи залишатися в зоні бойових дій.

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Крім того, за його словами, близько 13:00 людей тимчасово не випускали із міста.

Водночас Живицький додав, що наразі "зелений коридор" є, дорога відкрита з 9 ранку до 21 вечора. Ситуація на виїзді спокійна. "Зелений коридор" діє за маршрутом Суми − Ромни − Лохвиця − Лубни − Полтава.

Також він розповів, що є автобуси, які замовлені посольствами та громадськими організаціями для іноземних студентів.

У самих Сумах влада зібрала весь транспорт, який могла, а з Полтавщини надали ще близько 30 одиниць автотранспорту.

ВІДЕО ДНЯ

У першу чергу евакуюють людей з інвалідністю, жінок з дітьми, вагітних.

Також формуються колони з приватних автомобілів. Голова області закликав усіх водіїв, які мають вільні місця в авто, підбирати жінок з дітьми, людей старшого віку і забирати з собою.

Передісторія: 

Теми: Сумська областьвійнаевакуація
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