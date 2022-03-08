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СБУ оприлюднила свідчення вояки з ОРЛО, якого "мобілізували" прямо на вулиці

Валентина РоманенкоВівторок, 8 березня 2022, 15:28

Служба безпеки України показала відео зі свідченнями насильно мобілізованого на тимчасово окупованій території Луганщини.

Джерело: СБУ

Деталі: На відео чоловік каже, що сам з міста Алчевська. 1 березня йшов у магазин за продуктами, був схоплений та вивезений на передову (за даними УП, українські силовики затримали цього чоловіка поблизу Маріуполя).

Пряма мова:

▪️ (про мобілізацію) Вийшов у магазин за продуктами, мене запакували прямо на вулиці та привезли до якоїсь будівлі. Потім повантажили в самоскид і з іншими повезли далі…

▪️ (про рівень військової підготовки) Сказали воювати. Але коли почався обстріл, я з іншими заліз у танк і ховався. Стріляти не стріляв – бо не вмію навіть.

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Нагадаємо: Державна прикордонна служба повідомляла, що у повномасштабній війні проти України на кримському напрямку Росія використовує мобілізованих з тимчасово окупованої території сходу України.

За даними ДПСУ, Кремль планує використати цих осіб для здійснення провокацій у південних регіонах України.

Прикрдонники наголошують: українське військо дає шанс солдатам країни-агресора залишитися живими і заробити грошей.

Теми: СБУвійна
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