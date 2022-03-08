Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

СБУ оприлюднила свідчення вояки з ОРЛО, якого "мобілізували" прямо на вулиці

Валентина РоманенкоВівторок, 8 березня 2022, 14:28

Служба безпеки України показала відео зі свідченнями насильно мобілізованого на тимчасово окупованій території Луганщини.

Джерело: СБУ

Деталі: На відео чоловік каже, що сам з міста Алчевська. 1 березня йшов у магазин за продуктами, був схоплений та вивезений на передову (за даними УП, українські силовики затримали цього чоловіка поблизу Маріуполя).

Реклама:

Пряма мова:

▪️ (про мобілізацію) Вийшов у магазин за продуктами, мене запакували прямо на вулиці та привезли до якоїсь будівлі. Потім повантажили в самоскид і з іншими повезли далі…

▪️ (про рівень військової підготовки) Сказали воювати. Але коли почався обстріл, я з іншими заліз у танк і ховався. Стріляти не стріляв – бо не вмію навіть.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Державна прикордонна служба повідомляла, що у повномасштабній війні проти України на кримському напрямку Росія використовує мобілізованих з тимчасово окупованої території сходу України.

За даними ДПСУ, Кремль планує використати цих осіб для здійснення провокацій у південних регіонах України.

Прикрдонники наголошують: українське військо дає шанс солдатам країни-агресора залишитися живими і заробити грошей.

Теми: СБУвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Усі новини...
СБУ
Зеленський звільнив керівника СБУ Закарпатської області
Ексочільник СБУ Баканов зареєстрував ФОП і може здавати житло в оренду
На Чернігівщині затримали очільницю ЦНАПу: за $2,5 тисячі штампувала довідки для ухилянтів
Останні новини
15:52
СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело
15:45
ФОТОУ Туреччині виявили руїни стародавнього храму, зведеного на честь богині Кубаби
15:30
"Газпром" заявив про новий денний максимум постачання газу до Китаю
15:13
В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію
14:55
ГУР причетне до атак дронів на дві області РФ – джерело
14:32
ЗМІ: Понад 130 посадовців США закликали Байдена підтримати припинення вогню в Газі
14:32
Австралія першою в світі заборонила стільниці зі штучного каменю
14:18
"Київстар" відновлює ще 2 послуги після атаки та готується включити SMS
14:04
Росіяни вдарили по центру Херсона, загинув чоловік
13:50
Китайські акції розчарували Волл-Стріт відсутністю росту у 2023 році
Усі новини...
Реклама: