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Пентагон вважає, що в Україні загинуло від 2 до 4 тисяч російських окупантів 

Денис КарловськийВівторок, 8 березня 2022, 17:46
Пентагон вважає, що в Україні загинуло від 2 до 4 тисяч російських окупантів 
Труп російського окупанат лежить під Харковом у снігу 26 лютого. Фото: getty images

Посадовці міністерства оборони США мають дані, що в Україні внаслідок бойових дій загинуло від 2 до 4 тисяч російських окупантів.

Джерело: AFP, CNN 

Деталі: Посадовці Пентаґону були запрошені на слухання в Конгресі, де вони поділилися оцінками розвідувальних відомств США та даних. 

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Голова Центрального розвідувального управління Білл Бернз сказав, що вони очікують дедалі гірших бойових дій в Україні впродовж наступних кількох тижнів. 

На думку Бернза, російські окупанти будуть вбивати дедалі більше цивільних осіб у спробі зламати опір українського населення. Крім того, американська розвідка вважає, що російські окупанти не полишають намірів встановити власний проросійський "маріонетковий уряд" у Києві.

У ЦРУ вважають, що Путін сильно прорахувався у своїх планах та розрахунках з окупації України, засновуючись на хибних даних і припущеннях. 

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Однак, Бернз вважає, що навряд чи вдасться змінити наміри Путіна із захоплення й підкорення України. За його словами, Путін упродовж останніх років виростив у собі "запальну суміш особистої образи й непомірних амбіцій", а коло людей, до яких він дослухається, стало значно меншим, особливо під час пандемії COVID-19.

Передісторія: 

  • Водночас український Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що російські окупанти втратили понад 12 тисяч осіб у живій силі на 13 добу війни. Однак, ці дані не вказують точну кількість загиблих та поранених.
  • Раніше 8 березня Пентаґон заявив, що Росія вербує іноземних найманців, зокрема із Сирії, для посилення наявних підрозділів окупаційних військ РФ в Україні.

Теми: СШАРосіявійнарозвідка
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