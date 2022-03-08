Пентагон вважає, що в Україні загинуло від 2 до 4 тисяч російських окупантів 

Посадовці міністерства оборони США мають дані, що в Україні внаслідок бойових дій загинуло від 2 до 4 тисяч російських окупантів.

Джерело: AFP, CNN

Деталі: Посадовці Пентаґону були запрошені на слухання в Конгресі, де вони поділилися оцінками розвідувальних відомств США та даних.

Голова Центрального розвідувального управління Білл Бернз сказав, що вони очікують дедалі гірших бойових дій в Україні впродовж наступних кількох тижнів.

На думку Бернза, російські окупанти будуть вбивати дедалі більше цивільних осіб у спробі зламати опір українського населення. Крім того, американська розвідка вважає, що російські окупанти не полишають намірів встановити власний проросійський "маріонетковий уряд" у Києві.

У ЦРУ вважають, що Путін сильно прорахувався у своїх планах та розрахунках з окупації України, засновуючись на хибних даних і припущеннях.

Однак, Бернз вважає, що навряд чи вдасться змінити наміри Путіна із захоплення й підкорення України. За його словами, Путін упродовж останніх років виростив у собі "запальну суміш особистої образи й непомірних амбіцій", а коло людей, до яких він дослухається, стало значно меншим, особливо під час пандемії COVID-19.

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