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У Харкові за добу від рук окупантів загинули 27 цивільних

Ірина БалачукВівторок, 8 березня 2022, 18:32
У Харкові за добу від рук окупантів загинули 27 цивільних
Результати російської атаки на Харків. Фото ДСНС

170 цивільних громадян, з яких 5 дітей, загинули на Харківщині від рук окупантів з початку війни.

Джерело: начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов у Facebook

Пряма мова Болвінова: "Станом на 18:00 8 березня у Харкові та області загинуло 170 цивільних осіб, з них 5 – діти".

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Деталі: Правоохоронець додав, що лише за останню добу загинуло 27 мешканців Харкова.

Передісторія:

  • Харків перебуває під обстрілами від початку війни, місто зазнало значних руйнувань, але захопити його російським військам не вдалося.
  • 7 березня заступник голови Харківської ОДА Роман Семенуха повідомив, що російські окупанти пропонували йому почати переговори про передачу влади в області. Він спрямував окупантів за звичним маршрутом. 
  • Із Харкова вдалося евакуювати понад 600 тисяч людей на потягах, автомобільні шляхи на виїзд перевантажені. 

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Теми: Харківвійнажертви
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