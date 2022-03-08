У Харкові за добу від рук окупантів загинули 27 цивільних

170 цивільних громадян, з яких 5 дітей, загинули на Харківщині від рук окупантів з початку війни.

Джерело: начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов у Facebook

Пряма мова Болвінова: "Станом на 18:00 8 березня у Харкові та області загинуло 170 цивільних осіб, з них 5 – діти".

Деталі: Правоохоронець додав, що лише за останню добу загинуло 27 мешканців Харкова.

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