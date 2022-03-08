У Харкові за добу від рук окупантів загинули 27 цивільних
Вівторок, 8 березня 2022, 18:32
170 цивільних громадян, з яких 5 дітей, загинули на Харківщині від рук окупантів з початку війни.
Джерело: начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов у Facebook
Пряма мова Болвінова: "Станом на 18:00 8 березня у Харкові та області загинуло 170 цивільних осіб, з них 5 – діти".
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Деталі: Правоохоронець додав, що лише за останню добу загинуло 27 мешканців Харкова.
Передісторія:
- Харків перебуває під обстрілами від початку війни, місто зазнало значних руйнувань, але захопити його російським військам не вдалося.
- 7 березня заступник голови Харківської ОДА Роман Семенуха повідомив, що російські окупанти пропонували йому почати переговори про передачу влади в області. Він спрямував окупантів за звичним маршрутом.
- Із Харкова вдалося евакуювати понад 600 тисяч людей на потягах, автомобільні шляхи на виїзд перевантажені.
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