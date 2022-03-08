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У Червоному Хресті кажуть, що докладають зусиль до організації гуманітарних коридорів

Катерина ТищенкоВівторок, 8 березня 2022, 19:20
У Червоному Хресті кажуть, що докладають зусиль до організації гуманітарних коридорів
Dmytro Smolyenko/Ukrinform/NurPhoto via Getty Images

Президент Міжнародного Червоного Хреста Петер Маурер запевняє, що докладає всіх зусиль для організації гуманітарних коридорів з і до Маріуполя.

Джерело: прем’єр Денис Шмигаль у Twitter за підсумками розмови з Маурером

Пряма мова: "Провів телефонну розмову з президентом Міжнародного Червоного Хреста Петером Маурером. Він запевнив: докладає всіх можливих зусиль для організації гуманітарних коридорів з/до Маріуполя".

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Деталі: Шмигаль додав, що уряд у середу очікує конкретної підтримки від Міжнародного комітету Червоного Хреста.

"Жителі Маріуполя та інших міст України, що оточені ворогом, потребують їжі, води та медичної допомоги! Нам потрібно разом організувати евакуацію мирного населення", - підкреслив прем’єр.

Що передувало: 8 березня президент Володимир Зеленський поскаржився, що міжнародний Червоний Хрест забороняє Україні використовувати його емблему на машинах для евакуації населення з оточених російськими загарбниками українських міст.

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Перед цим віцепрем’єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що Міжнародний Червоний Хрест, який мав би допомогти забезпечити гуманітарні коридори, не виконує свого головного призначення через страх перед РФ.

Теми: Червоний ХрестМаріупольвійнаШмигаль
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