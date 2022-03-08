Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Червоному Хресті кажуть, що докладають зусиль до організації гуманітарних коридорів

Катерина ТищенкоВівторок, 8 березня 2022, 20:20
Dmytro Smolyenko/Ukrinform/NurPhoto via Getty Images

Президент Міжнародного Червоного Хреста Петер Маурер запевняє, що докладає всіх зусиль для організації гуманітарних коридорів з і до Маріуполя.

Джерело: прем’єр Денис Шмигаль у Twitter за підсумками розмови з Маурером

Пряма мова: "Провів телефонну розмову з президентом Міжнародного Червоного Хреста Петером Маурером. Він запевнив: докладає всіх можливих зусиль для організації гуманітарних коридорів з/до Маріуполя".

Деталі: Шмигаль додав, що уряд у середу очікує конкретної підтримки від Міжнародного комітету Червоного Хреста.

"Жителі Маріуполя та інших міст України, що оточені ворогом, потребують їжі, води та медичної допомоги! Нам потрібно разом організувати евакуацію мирного населення", - підкреслив прем’єр.

Що передувало: 8 березня президент Володимир Зеленський поскаржився, що міжнародний Червоний Хрест забороняє Україні використовувати його емблему на машинах для евакуації населення з оточених російськими загарбниками українських міст.

Перед цим віцепрем’єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що Міжнародний Червоний Хрест, який мав би допомогти забезпечити гуманітарні коридори, не виконує свого головного призначення через страх перед РФ.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Теми: Червоний ХрестМаріупольвійнаШмигаль
powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоІспанія арештувала суперяхту російського олігарха Чемезова – ЗМІ

NYT: Російські ракети випускають "пастку" для обману систем ППО

відео, фото, оновленоРосійські снаряди влучили у три багатоповерхівки в Києві, є жертви

Байден: Ми дамо зброю Україні і приймемо біженців з відкритими обіймами

Радник мера Маріуполя каже, що у місті загинули 20 тисяч цивільних

Викраденого мера Мелітополя вивезли до Луганська – Запорізька ОВА

Усі новини...
Червоний Хрест
Зеленський розкритикував Червоний Хрест: Забороняє використовувати його емблему при евакуації
Віцепрем’єр дорікнула Червоному Хресту за страх перед Росією
Україна просить Червоний Хрест допомогти у створенні гуманітарних коридорів
Останні новини
09:39
фото Удар по телевежі Рівного: кількість загиблих зросла до 19
09:38
Є ідея зміцнення оборони Миколаєва – Кім
09:18
Розробник S.T.A.L.K.E.R. не продаватиме гру на території Росії
09:17
У вівторок 15 березня мають запрацювати 9 гуманітарних коридорів
09:16
Втрати ворога: понад 13,5 тисяч осіб, 404 танки та майже 100 гелікоптерів
09:05
Росія ввела заборону на постачання зерна країнам митного союзу
09:04
фото Росія обстріляла інтернат, лікарню і 3 школи в Рубіжному: 4 загиблих
08:58
Регіони: повітряні тривоги майже по всій країні, бої на Харківщині та Київщині
08:46
фотоУ Харкові снаряди спричинили велику пожежу, а під завалами знайшли 7 загиблих
08:31
доповнено від 06:51На Сумщині відкриють кілька коридорів для евакуації: з яких міст виведуть людей
Усі новини...