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Віцепрем’єр дорікнула Червоному Хресту за страх перед Росією

Катерина ТищенкоВівторок, 8 березня 2022, 00:10
Ірина Верещук, фото Мінінтеграції

Віцепрем’єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявляє, що Міжнародний Червоний Хрест, який мав би допомогти забезпечити гуманітарні коридори, не виконує свого головного призначення через страх перед РФ.

Джерело: Верещук під час телемарафону українських каналів, пише Укрінформ

Пряма мова: "Я спілкуюсь зараз дуже багато з Червоним Хрестом... і спостерігаю, як ті, хто мають нейтральний статус і мали б забезпечити гуманітарні коридори, плазуючи, фактично принижуючись перед Російською Федерацією, бояться у них навіть взяти листа, в якому Російська Федерація мала б підтвердити наявність і акцептацію маршруту, який ми погодили.

Не говорячи про те, щоб дати автівку, яка стане на чолі колони та засвідчуватиме, що це діти, жінки, що це медикаменти та продукти".

Деталі: Верещук звернулася до Еммануеля Макрона, Бориса Джонсона та Джо Байдена із закликом допомогти відкрити реальні дієві гуманітарні коридори, які врятують життя сотням, тисячам людей, в тому числі – іноземним громадянам.

Передісторія:

  • 5 березня російські загарбники зірвали заплановану евакуацію населення з Маріуполя та Волновахи.
  • 6 березня російські окупанти також розпочали обстріли та зірвали відкриття "гуманітарного коридору" з Маріуполя.
  • Зранку 7 березня російські окупанти оголосили так званий "режим тиші", без узгодження з українською стороною, і запропонували мирним мешкацням евакуюватися на територію Росії та Білорусі.
  • Увечері 7 березня окупанти заявили, що готові відкрити гуманітарні коридори для евакуації населення Києва, Харкова, Маріуполя, Сум та Чернігова о 10:00 8 березня.

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Теми: Червоний ХрестВерещукевакуаціявійна
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