Віцепрем’єр дорікнула Червоному Хресту за страх перед Росією

Віцепрем’єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявляє, що Міжнародний Червоний Хрест, який мав би допомогти забезпечити гуманітарні коридори, не виконує свого головного призначення через страх перед РФ.

Джерело: Верещук під час телемарафону українських каналів, пише Укрінформ

Пряма мова: "Я спілкуюсь зараз дуже багато з Червоним Хрестом... і спостерігаю, як ті, хто мають нейтральний статус і мали б забезпечити гуманітарні коридори, плазуючи, фактично принижуючись перед Російською Федерацією, бояться у них навіть взяти листа, в якому Російська Федерація мала б підтвердити наявність і акцептацію маршруту, який ми погодили.

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Не говорячи про те, щоб дати автівку, яка стане на чолі колони та засвідчуватиме, що це діти, жінки, що це медикаменти та продукти".

Деталі: Верещук звернулася до Еммануеля Макрона, Бориса Джонсона та Джо Байдена із закликом допомогти відкрити реальні дієві гуманітарні коридори, які врятують життя сотням, тисячам людей, в тому числі – іноземним громадянам.

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