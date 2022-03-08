Зеленський розкритикував Червоний Хрест: Забороняє використовувати його емблему при евакуації

Президент Володимир Зеленський поскаржився, що міжнародний Червоний Хрест забороняє Україні використовувати його емблему на машинах для евакуації населення з оточених російськими загарбниками українських міст.

Джерело: Зеленський у своєму відеозверненні

Пряма мова: "Ви знаєте, мені сказали, що Червоний Хрест, Міжнародний Червоний Хрест, забороняє нам використовувати емблему на наших машинах. Які виконують гуманітарні місії. Забороняє червоний хрест, ніби це їхня власність. І це показово. Це говорить дуже багато. Про те, що деякі люди, дуже впливові люди, вирішили поставити хрест на українцях".

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Деталі: Президент запевнив, що він цього не допустить.

Передісторія: 8 березня оточеним ворогом Сумам надали "зелений коридор", і розпочався перший етап евакуації. Часові рамки роботи гуманітарного коридору – з 10-ї ранку до 21-ї години.

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Водночас евакуацію з Маріуполя Росія знову зриває. Її війська розпочали атаку на Маріуполь, не випускаючи людей з міста. Україна намагається евакуювати маріупольців уже кілька днів, але ворог не дає цього зробити.

За словами Зеленського, у Маріуполі від зневоднення вже загинула дитина.