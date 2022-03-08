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Харків знову з українським телебаченням

Роман РоманюкВівторок, 8 березня 2022, 20:16

У Харкові відновили цифрову ретрансляцію телевізійних каналів.

Джерело: заступник глави Харківської ОДА Роман Семенуха у коментарі УП

Деталі: Після пошкодження кабеля на телевежі трансляція була припинена, але сьогодні, 8 березня, її вдалося відновити.

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Семенуха пообіцяв, що аналогове мовлення у місті буде відновлене найближчим часом.

Нагадаємо: Мер Харкова Ігор Терехов розповів, що йому надходила пропозиція від російських окупантів здати Харків.

Теми: Харківтелебачення
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