Харків знову з українським телебаченням
Вівторок, 8 березня 2022, 21:16
У Харкові відновили цифрову ретрансляцію телевізійних каналів.
Джерело: заступник глави Харківської ОДА Роман Семенуха у коментарі УП
Деталі: Після пошкодження кабеля на телевежі трансляція була припинена, але сьогодні, 8 березня, її вдалося відновити.
Семенуха пообіцяв, що аналогове мовлення у місті буде відновлене найближчим часом.
Нагадаємо: Мер Харкова Ігор Терехов розповів, що йому надходила пропозиція від російських окупантів здати Харків.
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