Харків знову з українським телебаченням

У Харкові відновили цифрову ретрансляцію телевізійних каналів.

Джерело: заступник глави Харківської ОДА Роман Семенуха у коментарі УП

Деталі: Після пошкодження кабеля на телевежі трансляція була припинена, але сьогодні, 8 березня, її вдалося відновити.

Семенуха пообіцяв, що аналогове мовлення у місті буде відновлене найближчим часом.

Нагадаємо: Мер Харкова Ігор Терехов розповів, що йому надходила пропозиція від російських окупантів здати Харків.