Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Кулеба розповів, від кого Україна хоче гарантій безпеки

Катерина ТищенкоВівторок, 8 березня 2022, 23:34
Дмитро Кулеба, фото Радіо Свобода

Україна хотіла б отримати гарантії безпеки від постійних членів Ради безпеки ООН, Росії, а також деяких інших держав.

Джерело: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі українських телеканалів

Пряма мова: "Безумовно, нам не потрібен другий Будапештський меморандум. Тому що все, що в ньому написано – це що у разі загрози Україні учасники Будапештського меморандуму проведуть консультації. Це ні про що… Це не були справжні гарантії.

Тому зараз, якщо розробляти гарантії, це мають бути справжні жорсткі гарантії, і підписатися під ними повинні, на нашу думку, постійні члени Ради безпеки ООН, Росія і, можливо, також деякі інші держави, в залежності від дипломатичної конфігурації, яка складеться".

Деталі: Кулеба наголосив, що НАТО ніколи не давав Україні осяжної перспективи членства.

"Нам пообіцяли, що ми станемо членами, в 2008 році, і станом на 2022 рік жоден крок з боку НАТО на цьому шляху не був зроблений", – сказав міністр.

Він наголосив, що зараз ключовим завданням президента і української дипломатії є безпека держави в осяжній перспективі.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

"Перший крок цієї безпеки – це припинення війни, другий – це наші території, і далі вже розбудова України в безпечному середовищі", – зазначив Кулеба.

Передісторія: 

  • Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю для американського телеканалу АВС сказав, що він "охолов" до перспективи членства України в НАТО після небажання Альянсу надавати конкретну допомогу та захист українцям від збройної агресії. Президент сказав, що готовий обговорювати на перемовинах з Росією питання вступу України в НАТО та питання тимчасово окупованих територій.
  • 6 березня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Україна готова обговорювати на перемовинах щодо припинення війни з Росією моделі безпеки України поза членством у Північноатлантичному альянсі.
  • У партії "Слуга народу" пропонують замість членства в НАТО підписати новий договір із гарантіями безпеки для України разом із США, Туреччиною й Росією.

Теми: Кулеба Дмитровійна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Президент підписав закон про покарання за колаборацію з РФ – Корнієнко

Стратегічну крилату російську ракету збили з кулемета – голова Вінниччини

Російські війська атакували аеропорт Дніпра – масштабні руйнування 

Прем’єри Польщі, Чехії і Словенії приїдуть до Києва попри бойові дії

Україну покинули близько 20 нардепів

УЗ починає націоналізацію російських вагонів, які знаходяться в Україні

Усі новини...
Кулеба Дмитро
Кулеба пообіцяв затягати по судах російських окупантів за захоплення АЕС
Кулеба звернувся до світу через гуманітарну катастрофу в Маріуполі
Кулеба: Якщо Путін не боїться зустрічі з Зеленським, хай поговорять
Останні новини
12:47
Перемовини: делегації знову говорять
12:46
опитування76% українців підтримують теперішній курс країни
12:40
В Україні 17 тисяч компаній належать росіянам та білорусам
12:32
документПутін та Шойгу хочуть вирубати та продати українські ліси – розвідка
12:31
Президент підписав закон про покарання за колаборацію з РФ – Корнієнко
12:29
У Кремлі відреагували на "зрив" ефіру на Першому каналі РФ
12:29
Кличко закликав чоловіків, які поїхали з Києва, вертатись і захищати майбутнє
12:29
Єврокомісар: санкцій недостатньо для зупинки війни, потрібні поставки зброї
12:20
оновлено від 11:07У Києві та в області комендантська година діятиме півтори доби
12:14
Великобританія також блокує експорт предметів розкоші до РФ
Усі новини...