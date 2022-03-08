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Кулеба розповів, від кого Україна хоче гарантій безпеки

Катерина ТищенкоВівторок, 8 березня 2022, 22:34
Кулеба розповів, від кого Україна хоче гарантій безпеки
Дмитро Кулеба, фото Радіо Свобода

Україна хотіла б отримати гарантії безпеки від постійних членів Ради безпеки ООН, Росії, а також деяких інших держав.

Джерело: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі українських телеканалів

Пряма мова: "Безумовно, нам не потрібен другий Будапештський меморандум. Тому що все, що в ньому написано – це що у разі загрози Україні учасники Будапештського меморандуму проведуть консультації. Це ні про що… Це не були справжні гарантії.

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Тому зараз, якщо розробляти гарантії, це мають бути справжні жорсткі гарантії, і підписатися під ними повинні, на нашу думку, постійні члени Ради безпеки ООН, Росія і, можливо, також деякі інші держави, в залежності від дипломатичної конфігурації, яка складеться".

Деталі: Кулеба наголосив, що НАТО ніколи не давав Україні осяжної перспективи членства.

"Нам пообіцяли, що ми станемо членами, в 2008 році, і станом на 2022 рік жоден крок з боку НАТО на цьому шляху не був зроблений", – сказав міністр.

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Він наголосив, що зараз ключовим завданням президента і української дипломатії є безпека держави в осяжній перспективі.

"Перший крок цієї безпеки – це припинення війни, другий – це наші території, і далі вже розбудова України в безпечному середовищі", – зазначив Кулеба.

Передісторія: 

  • Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю для американського телеканалу АВС сказав, що він "охолов" до перспективи членства України в НАТО після небажання Альянсу надавати конкретну допомогу та захист українцям від збройної агресії. Президент сказав, що готовий обговорювати на перемовинах з Росією питання вступу України в НАТО та питання тимчасово окупованих територій.
  • 6 березня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Україна готова обговорювати на перемовинах щодо припинення війни з Росією моделі безпеки України поза членством у Північноатлантичному альянсі.
  • У партії "Слуга народу" пропонують замість членства в НАТО підписати новий договір із гарантіями безпеки для України разом із США, Туреччиною й Росією.

Теми: Кулеба Дмитровійна
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