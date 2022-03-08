Партія Зеленського пропонує укласти новий договір про гарантії безпеки України

У партії "Слуга народу" пропонують замість членства в НАТО підписати новий договір із гарантіями безпеки для України разом із США, Туреччиною й Росією.

Джерело: пресслужба партії "Слуга народу"

Дослівно: "Альянс не готовий приймати Україну до себе протягом найближчих щонайменше 15 років, і чітко про це каже. Ми зараз навіть не маємо підтримки в абсолютно справедливій війні саме від Альянсу – тільки від окремих держав.

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Оскільки найближчими роками вступ до НАТО неможливий, ми не можемо використовувати для захисту нашої держави лише рядки в Конституції про курс до Альянсу. Курс – це політика. Але не зброя. Не літаки. Не захист держави.

Натомість маємо говорити про конкретні речі. Про конкретний договір, який може гарантувати Україні повну безпеку на той час, поки НАТО не готове нас приймати.

Він має принципово відрізнятися від Будапештського меморандуму – передбачати конкретні політичні, економічні та військові кроки держав-гарантів безпеки України".

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Деталі: У партії вважають, що в такому договорі сторонами-гарантами можуть стати США, Туреччини та країни-сусіди разом із Росією.

Мовляв, підписавши такий договір, Росія матиме юридичні зобов’язання щодо визнання української державності та відмови від погроз українському народу й уряду.

Очевидно, у партії визнають, що такі твердження можуть здатися абсурдними, проте наполягають, що в новому договорі будуть зафіксовані конкретні кроки інших держав-гарантів стосовно сторони, яка порушить норми.

Крім того, у "Слузі народу" запевнили, що в жодному разі Україна не буде поступатися своєю територією та погоджуватися на будь-які ультиматуми щодо свого суверенітету та територіальної цілісності.

У заяві пояснили, що президент Володимир Зеленський в інтерв’ю американському телеканалу АВС сказав, що Україна готова обговорювати "врегулювання життя" мешканців Криму та окремих районів Донеччини та Луганщини, окупованих російськими військами, а не відмову від них.

Довідково: У 1994 році Сполучені Штати, Велика Британія та Росія підписали Будапештський меморандум, надаючи Україні гарантії непорушності її суверенітету та території. Український уряд, натомість, зобов’язався відмовитися від усієї ядерної зброї, яка залишилась на території України після розпаду СРСР.

Росія порушила умови меморандуму 2014 року, захопивши контроль на Кримському півострові, розпочавши війну в Донецькій та Луганській областях, а згодом ще раз 2022 року – із розгортанням повномасштабної війни проти України в усіх областях.

Політики та юристи сперечаються стосовно того, що механізми меморандуму не мали обов’язкової сили.

Нагадаємо: У Конституції України закріплено незворотність євроатлантичного курсу України.

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