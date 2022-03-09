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Треба сідати за стіл переговорів і закінчувати війну – Зеленський

Мазуренко Альона Середа, 9 березня 2022, 00:11
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ, ФОТО: ОП

Президент Володимир Зеленський вкотре заявив про готовність сідати за стіл переговорів щодо закінчення війни Росії з Україною. 

Джерело: відеозвернення президента 

Пряма мова: "Війну треба закінчувати. Треба сідати за стіл переговорів. Чесних і предметних.

В інтересах людей, а не застарілих вбивчих амбіцій".

Деталі: Крім того, президент подякував росіянам, які підтримують українців, виходять на вулиці та протестують.

Що було раніше: Президент Зеленський регулярно закликає президента країни-окупанта Володимира Путіна до прямих переговорів. Однак, Путін їх всіляко уникає. 

Зеленський також заявив, що Володимир Путін помиляється, якщо думає, що українців можна зламати чи змусити здатися, а бажання знищити Україну він порівняв із хворобою.

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Передісторія: 

  • 3-го березня президент Володимир Зеленський заявив, що готовий сісти за стіл переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним, який почав війну проти України.
  • Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу анонсував, що у четвер, 10 березня, в Анталії відбудеться тристороння зустріч глав МЗС Туреччини, України та Росії.

Теми: ЗеленськийвійнаПутінРосія
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