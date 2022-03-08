Треба сідати за стіл переговорів і закінчувати війну – Зеленський
Президент Володимир Зеленський вкотре заявив про готовність сідати за стіл переговорів щодо закінчення війни Росії з Україною.
Джерело: відеозвернення президента
Пряма мова: "Війну треба закінчувати. Треба сідати за стіл переговорів. Чесних і предметних.
В інтересах людей, а не застарілих вбивчих амбіцій".
Деталі: Крім того, президент подякував росіянам, які підтримують українців, виходять на вулиці та протестують.
Що було раніше: Президент Зеленський регулярно закликає президента країни-окупанта Володимира Путіна до прямих переговорів. Однак, Путін їх всіляко уникає.
Зеленський також заявив, що Володимир Путін помиляється, якщо думає, що українців можна зламати чи змусити здатися, а бажання знищити Україну він порівняв із хворобою.
Передісторія:
- 3-го березня президент Володимир Зеленський заявив, що готовий сісти за стіл переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним, який почав війну проти України.
- Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу анонсував, що у четвер, 10 березня, в Анталії відбудеться тристороння зустріч глав МЗС Туреччини, України та Росії.