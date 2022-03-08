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США відкинули ідею Польщі передати винищувачі Україні

Анастасія КалатурВівторок, 8 березня 2022, 23:27

Рішення Польщі надати свої винищувачі МіГ-29 у розпорядження Штатам не було попередньо узгоджено і стало "несподіваним кроком" для Вашингтона з боку Варшави.   

Джерело:  прес-секретар Пентагону Джон Кірбі, заступник держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд, яку цитує  Reuters

Пряма мова: "Наскільки мені відомо, з нами не було попередньо узгоджено, що вони планують передати нам ці літаки… Тому я думаю, що насправді це був несподіваний крок з боку поляків".

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Деталі: У Пентагоні наголосили, що рішення про передачу Україні літаків, які належать Польщі - за польським урядом. Зазначається, що Штати не вважають пропозицію Польщі обґрунтованою.

Нагадаємо: Таким чином Польща збирається надати ці МіГ-29 Україні. 6 березня стало відомо, що США обговорюють із Польщею можливість надати Україні винищувачі. Згодом Польща заявила, що готова негайно та безкоштовно розгорнути всі свої винищувачі МіГ-29, про які просила Україна, на американській  авіабазі Рамштайн в Німеччині і передати їх у розпорядження уряду США. У той же час Польща просить США надати їй літаки на заміну з відповідними експлуатаційними можливостями. 

Теми: ПольщаСША
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