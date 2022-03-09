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Тайвань вивчає бойовий досвід України у війні з Росією для своєї стратегії

Ольга Глущенко Середа, 9 березня 2022, 04:45
прапор Тайваню, фото: Getty Images

Військові стратеги Тайваню вивчають вторгнення Росії та опір України для створення власної бойової стратегії на випадок, якщо Китай зважиться на захоплення.

Джерело: Reuters

Деталі: Хоча уряд Тайваню не повідомляв про жодну "незвичайну діяльність" військових у Китаї, які розглядають острів як свою власну територію, Тайбей підвищив рівень готовності захищатися.

Тайвань стежить за використанням Росією високоточних ракет, а також за тактично продуманим опором України уважно стежать в колах безпеки на Тайвані, чиї сили поступаються китайськими.

Президент Тайваню Цай Інвень відстоювала ідею "асиметричної війни", щоб зробити свої сили більш мобільними та важкодоступними, наприклад, за допомогою ракет, встановлених на транспортних засобах.

Ма Ченг-Кун, директор Вищого інституту досліджень китайської військової справи Тайваньського національного університету оборони, сказав, що Україна використовувала ту саму концепцію з мобільною зброєю, щоб зупинити російські сили.

"Українські військові в повній мірі використовують асиметричну війну, дуже ефективно і поки що успішно стримують просування Росії", – додав Ма.

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"Зважаючи на опір України, ми можемо бути ще впевненішими у своєму", – переконаний він.

Видання зазначає, що Тайвань розробляє ракети, які можуть досягати цілей у Китаї.

Однак між позиціями Тайваню та України є великі розбіжності.

Уряд Тайваню неодноразово вказував, наприклад, на природний бар'єр – воду, яка відділяє його від Китаю. Натомість Україна має довгий сухопутний кордон з Росією.

Нагадаємо: Китай розглядає демократичний Тайвань як провінцію, що відкололася, але Тайвань вважає себе суверенною державою зі своєю конституцією, збройними силами і обраними лідерами.

Китай наприкінці минулого року попередив Тайвань, що будь-яка спроба домогтися незалежності "означає війну".

Теми: війнаКитай
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