Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ворог вдарив по Вінниці з Чорного моря, кількість жертв уточнюється - Повітряні сили

Валентина РоманенкоНеділя, 6 березня 2022, 17:43
Ворог вдарив по Вінниці з Чорного моря, кількість жертв уточнюється - Повітряні сили
ФОТО: МЕР ВІННИЦІ СЕРГІЙ МОРГУНОВ

Російський окупант завдав ракетного удару по аеродрому Вінниця з акваторії Чорного моря за допомогою стратегічних бомбардувальників.

Джерело: речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат

Пряма мова: "Удар по аеродрому Вінниця наносився з південного напрямку. За уточненою інформацією – з акваторії Чорного моря, стратегічними бомбардувальниками-ракетоносцями Ту-95 мс або ж Ту-160.

Реклама:

Було випущено вісім ракет, ймовірно Х-101, які мають велику дальність застосування, до 5500 км".

Деталі: Речник ПС ЗСУ нагадав, що у Вінниці – аеродром спільного використання, який експлуатують і військові, і цивільні.

ВІДЕО ДНЯ

Злітно-посадкова смуга аеродрому уже тривалий час на реконструкції, тому авіаційної техніки на аеродромі не було.

Кількість жертв серед цивільних та військових уточнюється.

Що передувало: 8 ракет російські окупанти запустили по військовому об’єкту в Гавришівці поблизу Вінниці 6 березня.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що аеропорт Вінниці повністю зруйновано.

За даними ДСНС,  на летовищі зайнялася пожежа на складі з паливно-мастильними матеріалами. Крім того була зруйнована адміністративна будівля. Рятувальники деблокували чотирьох людей з-під завалів, одна з них – загинула.

Теми: Вінницявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
Вінниця
У Вінниці схопили на гарячому лікаря, який продав більше 200 довідок ухилянтам
Не втекти: ГУР у роковини удару по Вінниці згадало про вбитого в РФ командира субмарини
У Вінниці затримали розвідника донецьких терористів
Останні новини
15:13
В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію
14:55
ГУР причетне до атак дронів на Липецьку та Волгоградську області РФ – джерело
14:32
ЗМІ: Понад 130 посадовців США закликали Байдена підтримати припинення вогню в Газі
14:32
Австралія першою в світі заборонила стільниці зі штучного каменю
14:18
"Київстар" відновлює ще 2 послуги після атаки та готується включити SMS
14:04
Росіяни вдарили по центру Херсона, загинув чоловік
13:50
Китайські акції розчарували Волл-Стріт відсутністю росту у 2023 році
13:36
Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування
13:30
Три дні пив воду: турист з Каліфорнії дивом вижив після падіння з висоти 300-метрів
13:18
Мелоні та Сунак погодили спільний проєкт щодо добровільної репатріації мігрантів
Усі новини...
Реклама: