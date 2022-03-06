Ворог вдарив по Вінниці з Чорного моря, кількість жертв уточнюється - Повітряні сили

Російський окупант завдав ракетного удару по аеродрому Вінниця з акваторії Чорного моря за допомогою стратегічних бомбардувальників.

Джерело: речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат

Пряма мова: "Удар по аеродрому Вінниця наносився з південного напрямку. За уточненою інформацією – з акваторії Чорного моря, стратегічними бомбардувальниками-ракетоносцями Ту-95 мс або ж Ту-160.

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Було випущено вісім ракет, ймовірно Х-101, які мають велику дальність застосування, до 5500 км".

Деталі: Речник ПС ЗСУ нагадав, що у Вінниці – аеродром спільного використання, який експлуатують і військові, і цивільні.

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Злітно-посадкова смуга аеродрому уже тривалий час на реконструкції, тому авіаційної техніки на аеродромі не було.

Кількість жертв серед цивільних та військових уточнюється.

Що передувало: 8 ракет російські окупанти запустили по військовому об’єкту в Гавришівці поблизу Вінниці 6 березня.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що аеропорт Вінниці повністю зруйновано.

За даними ДСНС, на летовищі зайнялася пожежа на складі з паливно-мастильними матеріалами. Крім того була зруйнована адміністративна будівля. Рятувальники деблокували чотирьох людей з-під завалів, одна з них – загинула.