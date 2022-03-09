Бомбардування Сум: 22 жертви, з-під завалів витягли тіло ще однієї дитини

Кількість загиблих від ворожих авіаударів у Сумах ввечері 7 березня і в ніч на 8 збільшилася до 22, рятувальники дістали з-під завалів тіло хлопчика.

Джерело: Голова ОВА/ОДА Дмитро Живицький

Пряма мова: "Ця історія по праву може назватися масовим вбивством, адже одна бомба забрала життя 22 людей. Російські війська завдали авіаудару по житловому сектору у Сумах".

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"Серед загиблих 22 людей є 3 дитини. Спочатку повідомляли про дві, але сьогодні рятувальники дістали з-під завалів тіло хлопчика.

Усі вони – з однієї родини".

Деталі: Бомба прилетіла на приватний будинок по вулиці Роменській і знищила його вщент. У будинку було 9 людей, всі загинули.

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Крім того, шість будинків зруйновані вщент.

Ще близько 2-х десятків сусідніх будинків зруйновані частково.

Крім загиблих, травмовані 8 людей, серед яких – п'ятирічна дівчинка.

Нагадаємо: Під час авіаударів у Сумах загинули чемпіон України із самбо Артем Прийменко і вся його сім’я.