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Росія може залучити 800 бійців із Придністров'я до війни в Україні – Генштаб 

Олена РощінаСереда, 9 березня 2022, 06:30

Російські загарбники можуть залучити до війні з Україною військовослужбовців невизнаного Придністров'я у кількості до 800 осіб, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. 

Джерело: оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 06:00 середи 9 березня

Дослівно: "За наявною інформацією, у зв’язку з численними втратами особового складу противник продовжує проводити приховану мобілізацію під виглядом навчальних зборів на тимчасово окупованій території АР Крим, Краснодарському краї та окремих районів Донецької і Луганської областей; активізував діяльність щодо набору добровольців для війни на території України.

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Крім того, зафіксовано випадки відрахування юнаків призовного віку з вищих навчальних закладів РФ з метою поповнення резерву армії загарбників.

Окупантами не виключається можливість залучення до війні з Україною військовослужбовців невизнаної придністровсько-молдавської республіки у кількості до 800 чоловік, проте морально-психологічний стан зазначеного особового складу залишається на низькому рівні".

Деталі: За інформацією Генштабу ЗСУ, серед особового складу окупаційних військ "розповсюджуються панічні настрої через величезні втрати в живій силі та техніці".

ВІДЕО ДНЯ

Раніше ЗМІ повідомляли, що Росія планує залучити до війни проти України сирійських найманців. За даними УП, літак Міноборони РФ наприкінці лютого двічі літав до Сирії.

Теми: війнаРосіяПридністров'я
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