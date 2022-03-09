Росія може залучити 800 бійців із Придністров'я до війни в Україні – Генштаб 

Російські загарбники можуть залучити до війні з Україною військовослужбовців невизнаного Придністров'я у кількості до 800 осіб, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Джерело: оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 06:00 середи 9 березня

Дослівно: "За наявною інформацією, у зв’язку з численними втратами особового складу противник продовжує проводити приховану мобілізацію під виглядом навчальних зборів на тимчасово окупованій території АР Крим, Краснодарському краї та окремих районів Донецької і Луганської областей; активізував діяльність щодо набору добровольців для війни на території України.

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Крім того, зафіксовано випадки відрахування юнаків призовного віку з вищих навчальних закладів РФ з метою поповнення резерву армії загарбників.

Окупантами не виключається можливість залучення до війні з Україною військовослужбовців невизнаної придністровсько-молдавської республіки у кількості до 800 чоловік, проте морально-психологічний стан зазначеного особового складу залишається на низькому рівні".

Деталі: За інформацією Генштабу ЗСУ, серед особового складу окупаційних військ "розповсюджуються панічні настрої через величезні втрати в живій силі та техніці".

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