"Борітеся - поборете": ситуація в регіонах України станом на ранок 9 березня

З атаками та боями ніч минула у Київській області, ворог бомбив Житомирщину, намагається відновити наступ у Запорізькій області.

Джерело: дані обласних воєнних-державних адміністрацій

Деталі: Отже станом на 8.00 ситуація в регіонах.

Київщина. Ворог намагався вночі зайти до Ірпеня. Атаку відбили. По Бориспілю ввечері був проведений ракетний удар. Одну ракету знищили, одна влучила у технічні приміщення аеропорту. Є поранені. За ніч декілька тривог авіаударів. Область готується до евакуації з гарячих точок.

Херсонщина. У Херсоні ніч пройшла відносно спокійно.

Житомирщина. Ввечері та вночі було два авіаудари. По Житомиру зруйнована будівля гуртожитку, попередньо також було влучання в одне з підприємств міста (уточнюється). Бомбардування міста Малин. Зруйновано декілька приватних будинків. За попередніми даними внаслідок авіаційних ударів загинуло 9 громадян.

Чернігівщина. За ніч та ранок постійні повітряні тривоги - Чернігів, Ніжин, Остер, Десна. Оборонні бої на підступах до Чернігова. Вночі російська армія обстрілювала околиці Чернігова, за попередньою інформацією пожежі у 10 житлових будинках.

Запорізька область. Ворог намагається відновити наступ, здійснюючи перегрупування військ для подальшого наступу в напрямку Запоріжжя. Основні зусилля окупантів зосереджуються на створенні умов для захоплення, але темпи просування знижені, особовий склад окупанта деморалізований.

Сумщина. Загалом в області ніч пройшла тихо, окрім Охтирського району та міста Охтирка. Їх знову бобмила російська авіація, наразі немає зв'язку. Всю ніч тривали перемомовини щодо "зеленого коридору" із Сум і попередньо його відкрили. З 9 до 21 8 березня він діяв у цей самий час, обійшлося без жертв, попри провокації ворога.

Полтавщина. Ніч була спокійною, вранці повітряна тревога в Лубнах. Два етапи евакуації із Сум завершилися успішно. 5 тисяч людей і 1 тисяча приватних автівок у безпеці.

Друга колона вночі прибула до Полтави. Більшість евакуйованих – жінки та діти також іноземці з Індії, Китаю, Туреччини. Із Полтави люди поїхали залізницею на захід. Тим, хто захотів залишитися, надано прихисток.

Луганщина. Обстріли Сєверодонецька, Рубіжного та Кремінної, пожежі у житловому секторі унаслідок влучання снарядів. Відсутній газ, частково вода та світло. Практично немає Інтернету та зв'язку. Люди переходять на національний роумінг. Вень був потужний обстріл Сєверодонецька. 8 березня на вул. 8 березня загинула цивільна людина...

Донеччина. У Краматорську - повітряна тривога.

По Маріуполю - гуманітарний вантаж не надійшов. Росіяни бомбили авіацією будівлю Червоного Хреста - міжнародного і нашого, українського. У місті немає нічого - води, електрики, газу, їжі, ліків.

Волноваха - стабільно погано. Бої, але наша.

Решта області більш-менш нормально. Лише у Новолуганському - обстріли, пошкоджено газогін, будинки. Про жертв ще не повідомляли - немає можливості обстежити.

Харків. Обласний центр тримає оборону, активних наступальних дій не було, вночі була поодинока атака окраїн міста з повітря. Затримано ще одного диверсанта.

Тривають бої в Ізюмі, у Чугуєві і Дергачах є влучання снарядів у житлові будинки.

Миколаївщина. Відносно спокійно. Тримає оборону.

На Закарпатті, в Одесі, на Дніпропетровщині, Рівненщина, Вінничині, в Хмельницькій області, Тернопільщині, в Черкасах, на Львівщині, Волині, Кіровоградщині, в Чернівцях та Івано-Франківську ніч була споійною.