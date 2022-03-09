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ОПУ: Ми не знали, що Путін нападе 24 лютого

Роман КравецьСереда, 9 березня 2022, 11:55

Українська влада завчасно не мала інформації, що 24 лютого президент країни-окупанта Володимир Путін розпочне повномасштабну війну проти України 

Джерело: Член української делегації у переговорах з країною-агресором, радник голови ОПУ Михайло Подоляк в інтерв’ю УП

Деталі: "Українська правда" запитувала Подоляка, чи західні партнери наперед інформували Офіс президента, що 24 лютого РФ може піти в атаку.

Пряма мова радника голови ОПУ: "Ні, конкретної дати 24 лютого не було. Дат було багато: 20, 22, 16 лютого. Американці теж не могли знати конкретний час і це не питання до їхньої розвідки".

Деталі: Так само УП уточнювала, чому раніше українська влада активно не реагувала на попередження західних розвідок про можливе повномасштабне вторгнення Путіна. 

Пряма мова Подоляка: "Інформаційна кампанія про можливий російський напад почалася десь з кінця жовтня минулого року. Для нас це було трошки дивно.

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Вони це все нагнітали, особливо в грудні і в січні, але жодних дій превентивного характеру ніхто не робив. Тобто всі дії, які зараз наші партнери роблять, можна було попередньо частково робити – і тоді б Росія могла оцінити той обсяг проблем з економічної точки зору".

Пряма мова: "Коли ми цю інформацію отримували, у нас розвідка теж працювала і ми це бачили – готували інфраструктуру управлінську для воєнного стану. Але ми розуміли, що якщо ми почнемо в такому ж обсязі медійно давити на людей, то панічні настрої будуть такими, що ми б не втримали ситуацію.

Війна війною, але до війни ми б повністю зламали всю економіку і сьогодні нам було б набагато складніше. А так з’ясувалося, що ми економічно і управлінсько готові до всього". 

Що передувало: Ще в січні у Білому домі заявили, що Росія готова розпочати повномасштабне вторгнення до України будь-якої миті.

Німецьке видання Der Spiegel повідомляло, що США попередило керівництво всіх країн-членів НАТО, що Росія визначила дату початку широкомасштабного наступу 16 лютого.

Теми: Офіс президентаЗеленськийвійна
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