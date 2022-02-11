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ЦРУ назвало імовірну дату нападу Росії на Україну – Spiegel

П'ятниця, 11 лютого 2022, 23:28
ЦРУ назвало імовірну дату нападу Росії на Україну – Spiegel
фото: Twitter

Спецслужби США оприлюднили термінове попередження союзникам по НАТО про напад Росії на Україну, який, імовірно, може статися у найближчу середу.

Джерело: Spiegel із посиланням на дані ЦРУ та американських військових

Деталі: Згідно з інформацією Spiegel, американські спецслужба ЦРУ і військові протягом п’ятниці повідомили федеральний уряд та інші держави НАТО про те, що, на основі нової інформації, існують побоювання, що напад може статися вже у найближчу середу.

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Видання зазначає, що, за словами дипломатів і військових чиновників, Сполучені Штати надали багато деталей про секретні брифінги. Також були описані шляхи вторгнення РФ і подробиці про завдання окремих російських підрозділів. Як можливу дату початку вторгнення було зазначено 16 лютого.

Spiegel пише: на якій інформації ґрунтується термінове попередження США, в Берліні не знали. Однак зазначалося, що звіти США були детальними і підкріплені багатьма джерелами.

Проте, зазначає видання, не можна оцінити і передбачити неминучості нападу. Однак інсайдери також вважають можливим, що США свідомо поширювали інформацію, щоб перешкодити планам російської атаки.

ВІДЕО ДНЯ

Західні військові та дипломати заявили ввечері, що спецслужби США, очевидно, перехопили інформацію, що російська влада підготувала наступ військових наступної середи. Чи є це рішенням остаточним, наразі неможливо сказати з упевненістю.

Передісторія: 

  • Напередодні ввечері 10 лютого президент США Джо Байден в інтерв’ю з американським телеканалом NBC заявив, що він радить американцям в Україні негайно виїхати за її межі. Він додав, що американська армія не зможе нічим допомогти на території України, адже він не планує її надсилати через ризик прямого конфлікту між арміями ядерних держав світу – США й Росії.
  • 26 січня 2022 року посольство США в Україні офіційно звернулось до громадян США, аби вони розглянули можливість негайно виїхати з України. Зокрема, дипломати пропонували позички на придбання авіаквитків. Перед цим, 24 січня Держдеп зобов’язав членам сімей американських дипломатів повернутися додому з України, а також дозволив повернення до Штатів додаткового персоналу в посольстві в Києві. За даними західних журналістів, американський військовий контингент, який надіслали до Польщі, будуть готувати заходи з можливої евакуації американців з України.
  • На противагу, 2 лютого речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що американська влада не готова називати російське вторгнення "неминучим".
  • 10 лютого прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон після офіційних перемовин з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом повідомив, що дані британської розвідки довкола російських військ досить "похмурі". Велика Британія наприкінці січня також вивезла частину персоналу свого посольства з України.
  • Президент Володимир Зеленський 25 січня записав відео, в якому заспокоїв українців і попросив не панікувати на тлі новин про можливе російське вторгнення. Він запевнив, що українське військо буде боронити державу від загарбників, а залякування населення та паніка є елементом гібридної інформаційної війни. Згодом на пресконференції з іноземними журналістами Зеленський попросив не нагнітати паніку й не докладатися до російської кмапанії з дезінформації, бо це шкодить економіці України.

Теми: СШАрозвідкаРосія
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