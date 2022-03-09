Росія вже каже, що не хотіла повалити владу в Україні
До завдань війни не входило повалення чинної влади в Україні, запевняють у російському МЗС.
Джерело: офіційна представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова під час брифінгу, яку цитує "Интерфакс"
Пряма мова Захарової: "В її завдання не входять ані окупація України, ані руйнація її державності, ані повалення чинної влади.
Вона не спрямована проти мирного населення".
Чому це важливо: Нелояльність української влади до російських окупантів та відмова від здачі Донбасу – одна з причин нападу Кремля.
Президент країни-агресора Володимир Путін називає керівництво України "зграєю наркоманів та неонацистів", а війну – "денацифікацією".
Через кілька днів війни Росія, бачачи, що не досягає успіху, почала змінювати і зменшувати свої вимоги.
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7 березня у Кремлі запевняли, що закінчують демілітаризацію України. Про "денацифікацію" вже не згадували.
Того ж дня голова Bellingcat Христо Грозєв повідомляв, що Росія пропонувала президенту Володимиру Зеленському залишитись на посаді.