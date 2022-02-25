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Путін назвав керівництво України "зграєю наркоманів і неонацистів"

Олена РощінаП'ятниця, 25 лютого 2022, 18:24

Президент країни-агресора Володимир Путін перед своїм народом називає керівництво України "зграєю наркоманів і неонацистів", а українських патріотів, які захищають свою Батьківщину від росіян, – "націоналістичними формуваннями".

Джерело: промова Путіна на оперативній нараді з членами Ради безпеки, Telegram "РИА Новости"

Деталі: Говорячи про перебіг "спецоперації в Україні", російський президент дав "високу оцінку" діям російської армії, назвавши їх "героїчними".

При цьому Путін заявив, що "основні зіткнення" російської армії на території України "відбуваються не з регулярними українськими військами, а з націоналістичними формуваннями, які відповідають за геноцид на Донбасі".

Путін переконує свій народ у тому, що "націоналістичні елементи, впроваджені до складу регулярних українських частин, не тільки підбурюють їх до озброєного опору, але, по суті, відіграють роль загороджувальних загонів".

Після нападу російської армії на міста України Путін стверджує, що "бендерівці і неонацисти" виставляють важке озброєння, у тому числі, системи залпового вогню, "прямо в центральних районах великих міст, включаючи Київ і Харків", щоб викликати "удар російських комплексів у відповідь по житлових кварталах".

І все це, заявляє Путін, відбувається "за рекомендацією американських радників".

Пряма мова Путіна: "Ще раз звертаюся до військовослужбовців Збройних сил України: не дозволяйте неонацистам та "бендерівцям" використовувати ваших дітей, дружин та старих людей як живий щит. Беріть владу у свої руки. Схоже, нам з вами буде легше домовитися, ніж із цією зграєю наркоманів та неонацистів, яка засіла у Києві та взяла в заручники весь український народ".

Нагадаємо: Раніше у Кремлі підтвердили, що визнають Володимира Зеленського президентом України.

При цьому перші півроку каденції Зеленського Путін йшов із ним на контакт, а пізніше відмовляв у прямих переговорах у "нормандському форматі".

Кілька місяців тому речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що "дуже складно говорити із Зеленським", оскільки він вважає Росію стороною конфлікту на сході України, просуває законопроект про перехідний період для ОРДЛО тощо.

Теми: війнаПутін
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