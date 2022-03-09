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Коломойський в Україні, а Пінчук полетів

Михайло Ткач, Ірина БалачукСереда, 9 березня 2022, 15:56
Ігор Коломойський. Фото Дмитра Ларіна, УП

Бізнесмен Ігор Коломойський залишився в Україні, а бізнесмен Віктор Пінчук залишив країну після зустрічі в Офісі президента увечері 23 лютого. 

Джерело: публікація "Української правди" "Олігархічна евакуація. УП з'ясувала, де зараз українські олігархи та їх літаки"

Дослівно зі статті: "23 лютого о 18 годині президент зібрав олігархів у себе в Офісі. До оголошення Путіним війни та початку наступу російської армії залишалося одинадцять годин. 

Для олігархів ця зустріч була неабиякою небезпекою, бо закінчилась вона близько 20-ої, а вже о другій годині ночі Україна закрила небо для цивільної авіації. Тобто поїхати з країни треба було встигнути. Поїхали не всі. Дехто з олігархів і досі залишається в країні. Дехто навіть в Києві. А дехто полетів одразу після відвідин Офісу президента". 

Деталі: За інформацією джерел УП, бізнесмен Віктор Пінчук залишив країну після зустрічі в Офісі президента. 

"Українська правда" звернулася до пресслужби Віктора Пінчука з питаннями: де наразі перебуває олігарх, та кого саме евакуйовував його літак, але наразі відповіді не отримала.

Ігор Коломойський з початку війни, як і майже всі три останніх роки, перебуває в Україні. Він фігурує у розслідуванні американської ФБР стосовно можливого виведення коштів з Приватбанку, а тому не залишає країну, щоб не бути екстрадованим до США. 

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Більшість літаків, які використовували представники неформальної групи "Приват", відповідно до даних публічних онлайн радарів, на момент закриття Україною неба залишились у аеропортах Києва та Дніпра.

Коломойський у коментарі УП підтвердив, що перебуває в Україні, але заперечив, що під час війни не залишає країну через розслідування ФБР.

Найбагатша людина країни Рінат Ахметов прилетів в Україну 23 лютого за декілька годин до зустрічі з президентом. Борт Ахметова одразу повернувся до Женеви, звідки він і привіз олігарха. 

У коментарі УП у пресслужбі бізнесмена повідомили, що він в Україні. Цю інформацію підтверджували і джерела "Української правди". А літаки, за словами представника пресслужби, точно нікого не евакуйовували. 

Депутат та бізнесмен Вадим Новинський ввечері 21 лютого прилетів із Санкт-Петербурга до Києва. Він відвідав Офіс президента. А о 2:15, тобто за три години до наступу російських військ на територію України, його літак полетів до аеропорту міста Кошице (Словаччина).

Новинський у коментарі УП заявив, що перебуває у Києві. Також він повідомив, що за декілька годин до початку нападу Росії до нього у Київ прилетіла дружина.  

Олігарх Дмитро Фірташ з 2014 року вимушено перебуває в Австрії. А от літак, який належить бізнес-структурам Фірташа, 6 березня прилетів до Угорщини. Далі полетів на Кіпр. І з Кіпру повернувся до Відня, де і мешкає олігарх. 

Теми: КоломойськийолігархиПінчуквійна
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