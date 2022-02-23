В ОП завершилася зустріч з бізнесменами

В Офісі президента завершилася "дуже результативна" зустріч між владою, силовиками та бізнесменами. На ній доповідали силовики, а влада та бізнес висловили один одному підтримку.

Джерело: співрозмовники "Української правди", прессекретар президента Сергій Никифоров у коментарі журналістам

Деталі: Джерела УП розповіли, що на зустрічі з президентом були від влади: президент, Єрмак, зами, прем‘єр, усі силовики.

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Вони розповідали бізнесу, що відбувається, просили інвестувати, пропонувати ініціативи.

На зустрічі були керівництво Офісу президента та силовий блок. За словами Никифорова, присутні були багато людей – зала державних заходів була "вщерть заповнена".

У різні фонди скидати гроші, як було у випадку з коронавірусом, не просили. Це підтвердив "Українській правді" віцепрем'єр-міністр в уряді Азарова Сергій Тігіпко.

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Один з учасників зустрічі повідомив УП, що президент просив присутніх показувати приклад та залишатися у країні. Зеленський пообіцяв шукати всі можливі дипломатичні шляхи.

Інший учасник зазначив, що була доповідь силовиків, які повідомляли різні сценарії.

Пряма мова: "Але з того, що я почув, наші не вірять у повномасштабну історію".

Пряма мова Никифорова: "Зустріч була, аби "звірити годинники", надати усю інформацію великому бізнесу, сказати, що та в яких сценаріях буде робити держава.

Обмінялися думками, поглядами на те, хто, що, яку роль має робити. Зустріч була результативною - і почули один одного, і висловили підтримку один одному".

Upd. Ще один співрозмовник "Української правди" розповів, що при вході до президента відбирали годинники та телефони.

Пряма мова: "Зеленський прийшов і сказав: "Зразу кажу, зібрав вас не для того, щоб гроші зібрати". Бо, скажу щиро, ми всі думали, що знову з нас грошей хоче взяти. Ну президент сказав: "Я буду все робити можливе для миру, зроблю більше ніж зможу".

Зеленський нам розповідав, що контакту з Путіним зараз немає взагалі. Він шукає посередників, якихось міжнародних партнерів для переговорів з росіянами, але наразі без успіху. Однак, складається враження, що він чомусь вірить, що йому вдасться якось мирно все розрулити. А до нас то казав таке: не панікуйте, інвестуйте і нікуди не тікайте.

Далі виступали силовики: керівник генштабу, розвідки, міністр оборони, Баканов. Всі досить фахово говорили. Головний меседж, що росіяни працюють на наше виснаження. Сидів Шмигаль, він навіть слова не взяв. Ми так зрозуміли, що він ні на що не впливає. Єрмак щось там із Зеленським перешіптувався.

Потім були різні пропозиції від бізнесу. Хороша пропозиція була від Гороховського, що давайте зробимо службу в армію престижною. Якісь кредити для військових, зарплати підняти, тобто посилювати грошове забезпечення.

Ахметов виступав. Він у класичному стилі говорив "треба турбуватися про людей, треба помагати людям".

Нагадаємо: "Українська правда" зафіксувала, як до Офісу президента на вулиці Банковій у Києві прибували представники 50 найбільших бізнес-компаній України.