23 лютого о 18 годині президент зібрав олігархів у себе в Офісі. До оголошення Путіним війни та початку наступу російської армії залишалося одинадцять годин.

Президент звернувся до представників бізнесу із проханням: залишитись в країні. Рінат Ахметов та Віктор Пінчук цього дня прилетіли із Женеви та Лондона спеціально для цієї зустрічі. Олігарх і депутат Вадим Новинський повернувся в Україну в понеділок напередодні засідання парламенту. Його літак прилетів із Санкт-Петербурга зі стиковкою в Талліні.

Як виявилося згодом, для олігархів ця зустріч була неабиякою небезпекою, бо закінчилась вона близько 20-ої, а вже о другій годині ночі Україна закрила небо для цивільної авіації. Тобто поїхати з країни треба було встигнути.

Поїхали не всі. Дехто з олігархів і досі залишається в країні. Дехто навіть в Києві. А дехто полетів одразу після відвідин Офісу президента.

Віктор Пінчук

Олігарх Віктор Пінчук, схоже, вирішив не ризикувати.

Він, як і Ахметов, на заклик президента повернувся до України 16 лютого в день анонсованого першого наступу російської федерації. Він, як і Ахметов, залишив країну через два дні.

З різницею у десять хвилин Пінчук і Ахметов прилетіли до Києва на зустріч з президентом 23 лютого.

І, судячи з даних публічного онлайн радару, борт олігарха повернувся до Лондона ввечері того ж дня. За лічені години до наступу Росії. За інформацією джерел УП, Віктор Пінчук залишив країну після зустрічі в офісі президента.

До 4 березня борт нікуди не літав, а саме в цей день вирушив із Лондона до словацького міста Кошице, яке розташовується біля кордону з Україною.

Наступного дня з Кошице літак полетів до Ніцци і одразу повернувся до Лондона.

Оскільки Україна закрила небо, переліт літака Пінчука до одного з найближчих до кордону з Україною міст з аеропортом може означати евакуацію когось з оточення олігарха до Франції.

7 березня борт Пінчука знову залишив Лондон, злітав до Відня і в той самий день повернувся.

"Українська правда" звернулася до прес-служби Віктора Пінчука з питаннями: де наразі перебуває олігарх, та кого саме евакуйовував його літак.

Прес-служба бізнесмена наразі не відповіла.

Рінат Ахметов

Найбагатша людина країни Рінат Ахметов, як і Пінчук, прилетів в Україну 23 лютого за декілька годин до зустрічі з президентом. Українська правда, зустрічаючи олігарха в аеропорту, одразу запитала про тривалість візиту.

– Скільки днів ви будете в Україні?

– Не знаю. Это обязательно? Обязательно мне надо сказать сколько я буду, сколько я не буду?

– Ну, це сигнал для суспільства, якщо ви тут, то це означає…

– …Послушайте меня, я был здесь, буду здесь. Мне кажется, что главное – то, что я делаю, а не то, сколько я нахожусь или не нахожусь. Я всегда тут.

Борт Ахметова одразу повернувся до Женеви, звідки він і привіз олігарха.

А наступного дня в обід цілих два літаки Ахметова AIRBUS A-319 та falcon 7x прилетіли до столиці Угорщини міста Будапешт.

Ці два літаки, судячи з даних онлайн радарів, не залишали Будапешт і до нині. Третій джет Ахметова з 15 лютого перебуває у Лондоні.

У коментарі УП пресслужба бізнесмена повідомила, що він в Україні. Цю інформацію підтверджують і джерела "Української правди". А літаки, за словами пресслужби, точно нікого не евакуйовували.

Вадим Новинський

Ввечері понеділка 21 лютого народний депутат та бізнесмен Вадим Новинський прилетів із Санкт-Петербурга зі стиковкою у Талліні до Києва.

На той час Путін вже розпочав втілювати свій план нападу на Україну, визнавши так звані ЛНР та ДНР. Наступного дня Новинський поїхав на засідання Верховної Ради, де відмовився проголосувати за заяву щодо визнання Російською Федерацією незалежності самопроголошених утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей України.

Вже 23 лютого Вадим Новинський відвідав зустріч президента з бізнесом. Після завершення зустрічі "Українська правда" поспілкувалась з Новинським:

Самый главный был вопрос, чтобы показать, что мы все здесь".

Через п'ять годин після відвідин Новинським Банкової літак, яким він користується, здійснив посадку у аеропорту Київ. О 2:15, тобто за три години до наступу російських військ на територію України, літак злетів і полетів до аеропорту міста Кошице (Словаччина).

Того ж дня борт здійснив переліт до міста Дрезден (Німеччина) і вже звідти повернувся до міста Санкт-Петербург Російської Федерації. З Росії літак відлетів до естонської столиці Талліна і протягом наступних днів більше нікуди не літав.

3 березня борт вилетів із Талліна до румунського міста Яссі, яке розташовується неподалік від українського кордону. Далі полетів до Відня, а з Відня – до Єгипта.

4 березня літак знову прилетів до Румунії. Далі полетів до Стамбулу. Зі Стамбулу – до Греції, а звідти – до австрійського Відня, де літак перебуває і зараз.

Вадим Новинський у коментарі УП заявив, що перебуває у Києві. Також він повідомив, що за декілька годин до початку військової агресії РФ до нього у Київ прилетіла дружина. А перельоти літака 3 і 4 березня, каже, пов'язані з тим, що до бізнесмена про допомогу у перевезенні родин звертались знайомі.

Ігор Коломойський

Ігор Коломойський з початку війни, як і майже всі три останніх роки, перебуває в Україні. Він фігурує у розслідуванні американської ФБР стосовно можливого виведення коштів з Приватбанку, а тому не залишає країну, щоб не бути екстрадованим до США.

У коментарі УП Ігор Коломойський заперечив, що під час війни не залишає країну через розслідування ФБР.

Більшість літаків, які використовували представники неформальної групи "Приват", відповідно до даних публічних онлайн радарів, на момент закриття Україною неба залишились у аеропортах Києва та Дніпра.

Дмитро Фірташ

Олігарх Дмитро Фірташ з 2014 року вимушено перебуває в Австрії. А от літак, який належить бізнес-структурам Фірташа, 6 березня прилетів до Угорщини. Далі полетів на Кіпр. І з Кіпру повернувся до Відня, де і мешкає олігарх.

У жовтні минулого року "Українська правда" розповідала, що керівник президентської фракції Давид Арахамія у минулому році двічі користувався цим джетом для перельотів до Відня. Тоді Арахамія заперечив, що олігарх надавав йому літак і повідомив, що орендував його.

Пресслужба Group DF: Авіатранспорт Дмитра Фірташа вже декілька років перебуває в управлінні професійного оператора, який спеціалізується на управлінні авіацією різного класу. Цей оператор здійснює незалежне управління бортом, і ми жодним чином не впливаємо на нього. Оператор не повідомляє ані про маршрути, ані про те, хто був на борту. Ми зі свого боку не маємо права вимагати таку інформацію у оператора.

Михайло Ткач, УП