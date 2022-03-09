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Евакуйовані з Бучі, Ворзеля й Ірпеня прибувають до Києва

Катерина Тищенко, Соня ЛукашоваСереда, 9 березня 2022, 17:11
Евакуйовані з Бучі, Ворзеля й Ірпеня прибувають до Києва
фото ДСНС

Автобуси з евакуйованими з Бучанського району Київщини почали прибувати до столиці.

Джерело: ДСНС, ДСНС у коментарі УП

 

Дослівно: "До Києва прибувають автобуси з евакуйованими мешканцями Гостомеля, Бучі, Ворзеля, Ірпеня та Бородянки, населених пунктів, які найбільше постраждали від російських військових дій".

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Деталі: Рятувальники зустрічають евакуйованих на залізничному вокзалі, надають їм необхідну психологічну та медичну допомогу.

На місці також здійснюється координація, у прибуваючих запитають, в який напрямок вони збираються евакуйовуватися далі, їх направляють до відповідних поїздів.

 

Крім того, для цих людей на вокзалі організоване харчування.

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Як уточнили "Українській правді" у ДСНС, окупанти пропустили автобуси для евакуації лише до Ірпеня і Ворзеля. Водночас, колоні не дали забрати людей з Гостомеля, Бучі та Бородянки. Мешканцям цих населених пунктів рятувальники теж допомагають виїхати, але лише супроводжуючи приватні авто.

Що передувало: 9 березня проходить евакуація жителів Київщини, які фактично з початку війни перебувають під нещадними обстрілами Росії і залишились без зв’язку, опалення і води. Людей чекають за шістьма адресами.

Водночас російські окупаційні війська зривали евакуацію з Бучі.

Рятувальники повідомляють, що наразі найскладніша ситуація по всій країні у Бучанському районі Київської області. Ситуація  в населених пунктах району не контрольована української владою, окупанти створили гуманітарну катастрофу.

Теми: евакуаціяКиївська областьКиїв
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