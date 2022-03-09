Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Евакуйовані з Бучі, Ворзеля й Ірпеня прибувають до Києва

Катерина Тищенко, Соня ЛукашоваСереда, 9 березня 2022, 18:11
фото ДСНС

Автобуси з евакуйованими з Бучанського району Київщини почали прибувати до столиці.

Джерело: ДСНС, ДСНС у коментарі УП

 

Дослівно: "До Києва прибувають автобуси з евакуйованими мешканцями Гостомеля, Бучі, Ворзеля, Ірпеня та Бородянки, населених пунктів, які найбільше постраждали від російських військових дій".

Деталі: Рятувальники зустрічають евакуйованих на залізничному вокзалі, надають їм необхідну психологічну та медичну допомогу.

На місці також здійснюється координація, у прибуваючих запитають, в який напрямок вони збираються евакуйовуватися далі, їх направляють до відповідних поїздів.

 

Крім того, для цих людей на вокзалі організоване харчування.

 

Як уточнили "Українській правді" у ДСНС, окупанти пропустили автобуси для евакуації лише до Ірпеня і Ворзеля. Водночас, колоні не дали забрати людей з Гостомеля, Бучі та Бородянки. Мешканцям цих населених пунктів рятувальники теж допомагають виїхати, але лише супроводжуючи приватні авто.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Що передувало: 9 березня проходить евакуація жителів Київщини, які фактично з початку війни перебувають під нещадними обстрілами Росії і залишились без зв’язку, опалення і води. Людей чекають за шістьма адресами.

Водночас російські окупаційні війська зривали евакуацію з Бучі.

Рятувальники повідомляють, що наразі найскладніша ситуація по всій країні у Бучанському районі Київської області. Ситуація  в населених пунктах району не контрольована української владою, окупанти створили гуманітарну катастрофу.

Теми: евакуаціяКиївська областьКиїв
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Через вторгнення Росії втрати України складають $565 млрд – Шмигаль

відеоЗеленський: Позиції на переговорах звучать уже реалістичніше

Зеленський кличе у Київ друзів України: "Тут може бути небезпечно, бо небо не закрите"

Данілов: У Московії будуть квакати жаби, а Ічкерія стане незалежною

НАТО має відправити в Україну миротворчу місію - Качинський

Ракетний удар по центру Донецька здійснили з території РФ – CIT

Усі новини...
евакуація
З Ізюма евакуювали 250 мешканців попри сильні обстріли окупантів – мерія
Евакуація на Київщині: окупанти відкрили вогонь - поліцейський загинув, ще двоє людей поранено
В Енергодарі розпочалася евакуація жінок та дітей
Останні новини
05:20
США висміяли санкції РФ: вдячні за цю "нагороду", але у списку не той Байден
04:57
Фармкомпанія Eli Lilly зупиняє експорт в РФ, крім ліків для хворих на рак та діабет
04:48
Щосекунди одна українська дитина стає біженцем — дані ЮНІСЕФ
03:16
Через вторгнення Росії втрати України складають $565 млрд – Шмигаль
03:15
Сенат США одноголосно засудив Путіна як воєнного злочинця
02:58
На Донеччині росіяни вбили ще 4 цивільних
02:31
На Сумщині загарбники затримали евакуаційну колону
02:30
WSJ: Байден в середу оголосить про виділення Україні Javelin та Stinger
01:56
Зеленський виступить у Конгресі США
01:52
Зеленський присвоїв шістьом військовим "Героя України"
Усі новини...